La tremenda rajada de un actor de ‘Aquí no hay quien viva’ contra la serie

‘Aquí no hay quien viva’ llegó a millones de casas desde su emisión hasta su último episodio. Ni los mismos actores que participaron en esta mítica serie se esperaban el impacto que tuvo en el momento de su estreno, saltaron al estrellato y empezaron a ser reconocidos como actores. Un sueño para muchos, pero según han contado los mismos actores, las condiciones no siempre eran idílicas.

Así eran las grabaciones en Aquí no hay quien viva

Mariano Alameda contaba en una entrevista en el podcast de Animales Humanos algunas de las desventajas de trabajar en una serie que abarca audiencias tan grandes como fue ‘Aquí no hay quien viva’. El actor que interpretaba a Diego, el hermano de Lucía en la serie, comentaba las largas jornadas de grabación a las que los actores tenían que hacer frente.

Los ritmos de grabación y emisión eran apretados y muchas veces tenían que pasar varias horas en los platós para poder mantener el ritmo de emisiones de la serie. «Yo he rodado por la mañana, lo que se emitía por la tarde… A las 3 de la mañana te llega el guion al correo…. bueno, pues nada voy a estudiar que a las 9 empieza el rodaje» explicaba el actor en la entrevista.

Esta no es la única serie que empieza sus rodajes pronto por la mañana o que tiene tiempos justos entre la grabación y la emisión del capítulo grabado. Esto supone una presión extra para los actores, que tenían poco tiempo para estudiar sus líneas y debían continuar para poder asegurar el próximo capítulo en pantalla. Él mismo aseguraba que «había que producir muchísimo tiempo, entonces te come la emisión y no llegas».

Con muchos capítulos y minutos por grabar y editar, los tiempos se ajustaban y esto impactaba en los ritmos de todo el equipo, tanto de los personajes principales, como los secundarios que tenían papeles más puntuales en la serie. También comentaba que frente a esta situación se lo tomaba «con la paciencia habitual».

‘Tienes que emitir, no puedes decir me voy a casa que estoy cansado. Tienes que emitir, pues te quedas hasta que esté grabado» explicaba Mariano Alameda. Unas declaraciones que han sorprendido a la audiencia que no ha tardado en dar su opinión a través de las redes sociales. Algunos remarcaban que Diego tampoco era un personaje principal en la serie y pensaban en cómo lo vivirían personajes pilares de la misma, como Juan Cuesta, interpretado por José Luis Gil.

También, muchos se alegraron de ver de nuevo a Mariano Alameda, pues este conocido actor optó por desvincularse de la fama y dio un gran cambio en su carrera profesional. Ahora tiene un centro de yoga en Madrid y ha dejado la interpretación en televisión a un lado. Aún con ello, la fama que consiguieron con la serie hace que aún muchos lo recuerden como Diego, el personaje que interpretó años atrás en la pequeña pantalla.