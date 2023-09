Tormentas casi nunca vistas en España y mucha agua: Jorge Rey reaparece de la nada para un pronóstico terrible

Jorge Rey reaparece de la nada para dar un pronóstico terrible, llegan tormentas casi nunca vistas y mucha agua a España. El joven que predijo el Filomena no trae buenas noticias sino más bien todo lo contrario, nos espera un otoño cargado de novedades meteorológicas. La previsión de este adolescente no deja lugar a dudas y puede llegar a ser terrible. Esto es lo que nos está esperando según Jorge Rey, un fenómeno que no deja lugar a dudas nos golpeará de lleno estos días.

Jorge Rey da un pronóstico terrible: llegan tormentas nunca vistas en España

El joven experto en el tiempo ha vuelto para dar con sus propios modelos meteorológicos, lejos de los mapas y basándose en métodos tradicionales. Desde las cabañuelas a cada dicho o frase hecha que ese dice en todos los rincones de España. La sabiduría popular tiene mucho qué decir en estos días en los que todo cambia.

El tiempo está dejando unos modelos de lluvia torrencial y tormentas nunca vistos que podría llevar a nuestro país de nuevo al caos. Tanto Jorge Rey como la AEMET intentan antes que nadie saber qué está pasando con unas previsiones que abrazan cada vez más incertidumbre en todos los sentidos.

Tal como dice Jorge Rey en su canal del tiempo: “en los próximos días va a seguir habiendo cambios si es verdad que suban las temperaturas podríamos ver incluso máximas de 30 grados por amplias zonas del país” será mejor no sacar la roba de otoño antes de tiempo, el verano aún no se ha marchado en varios puntos del país.

Pero no toda España pasará por la misma situación, continúa Rey: “y así mismo también la llegada de más aire frío, pero aire frío en altura es decir aquí a España llegará aire del sur el cual va a hacer subir las temperaturas incluso hacer llegar polvo en suspensión el cual pueda llegar a causar alguna tormenta de barro com ha pasado.

Tampoco se pueden descartar las lluvias. Jorge Rey ha dicho que: “ese aire frío causará esa inestabilidad provocando la llegada de tormentas que por ejemplo este fin de semana se puedan ver en muchos puntos del Oeste o del norte de España incluso con fuerza por ejemplo quizás en zonas de Asturias o Galicia O al menos así nos lo muestran de momento los modelos meteorológicos y la semana que viene”