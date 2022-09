Todos los secretos de La Terremoto de Alcorcón: su vida detrás de las cámaras

La Terremoto de Alcorcón es un personaje que se hizo famoso hace unos años, después de participar en algunos realities esta es su vida detrás de las cámaras. Pepa Charo es el nombre real de esta artista que empezó en la música hace unas décadas y adoptó el nombre de Terremoto de Alcorcón, en merecido homenaje a su lugar de origen. Esta es la historia de una soñadora que consiguió hacer posible lo imposible, cumpliendo a la perfección con sus sueños. Descubre todos los secretos de esta mujer.

La Terremoto empezó su carrera en 1999 firmando con el grupo musical las Diabéticas Aceleradas. Toda la vida de Pepa ha estado marcada por el surrealismo, fue descubierta al cantar una copla cuando estaba de público para un programa de la televisión. Acabó firmando un contrato musical.

Conoció a Almodóvar de casualidad, lo acompañó a una entrega de premios y él acabó dándole un papel en una de sus películas. De cantante a actriz hay solo un paso y esta mujer lo ha dado con los mejores y sin mirar atrás. Imitando a Madonna en uno de sus grandes éxitos se convirtió en el segundo vídeo más descargado de la historia gracias a su ‘Time Goes By con Loli’. Las imitaciones de la Terremoto de Alcorcón no tienen limite.

Netflix la fichó en uno de sus últimos trabajos para que usará el buen humor y desparpajo en la presentación de un programa muy especial. ‘Niquelao!’ un show de pasteleros que conquistó a los amantes del dulce y nos ayudó a ver el esplendor profesional de la Terremoto de Alcorcón en estado puro.

MasterChef Celebrity la esperó y catapultó de lo más alto. Ha participado en varios concursos más en los que se ha dado a conocer un poco más. Es imposible no conocer a una mujer que con sentido del humor en sus imitaciones y trabajando duro ha conseguido vivir de lo que le apasionaba.

Reírse con alguno de los vídeos que cuelga en sus redes sociales es inevitable. Sigue estando muy activa mostrando su cara más amable. Si aún no conoces a la Terremoto de Alcorcón, puedes ver alguno de sus vídeos más recientes, te reirás un poco y descubrirás uno de los personajes cómicos más queridos de nuestro país. Pepa Charo tiene mucho que seguir ofreciendo a sus seguidores.