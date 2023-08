Todo tiene una explicación. La clave estaba en el signo del zodiaco de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho no deja de generar titulares. Lo último que se sabe es que su madre ha llegado a Tailandia con intención de pasar una temporada allí, a pesar de que no podrá ver al joven cocinero siempre que quiera. Por ejemplo, los responsables de la cárcel de Koh Samui no admiten visitas los fines de semana. Silvia Bronchalo solo podrá hablar con su hijo 20 minutos y a través de una mampara de cristal. Mientras tanto, Rodolfo Sancho sigue en España. Concretamente se está refugiando en su casa de Fuertevendura, donde vive desde hace seis años con la actriz Xenia Tostado.

Los periodistas españoles han generado un debate muy acalorado que ha dividido al país. Por un lado están los que piensan que Daniel Sancho acabó con la vida de Edwin Arrieta de forma premeditada. De hecho la policía tailandesa asegura que tiene pruebas para demostrar esta teoría. Sin embargo, Carmen Balfagón defiende que el joven cocinero actuó por un impulso. Su planteamiento ha hecho que la familia de Daniel le nombre portavoz oficial del clan, por eso está en tantos programas de televisión.

La importancia del signo del zodiaco

Carmen Balfagón no se ha basado en el zodiaco. Ella es abogada y criminóloga y asegura que su experiencia profesional le ha servido para darse cuenta de que hay piezas que no encajan. La familia quiere demostrar que Daniel Sancho no actuó de forma premeditada, por eso han contratado a Carmen. Si esta profesional o cualquier otra logra demostrar que el asesinato de Edwin Arrieta fue fruto de un impulso la condena de Sancho será menor.

“He hablado esta mañana con Rodolfo y luego con Silvia y me han pedido que me hiciera cargo del caso, que intentara averiguar cómo está el expediente judicial. Me han comentado de que les habían llegado muchos mensajes diciendo que me habían visto en algún programa defendiendo esa teoría, que la dije desde un primer momento, que yo entendía que aquí había participado alguien más”, desveló Balfagón en ‘La última noche’. Pero, ¿qué tiene que ver el signo del zodiaco en todo esto? Mucho

Una curiosa coincidencia

Daniel Sacho es géminis, un signo que está asociado a los cambios de humor y a la inteligencia. Da la casualidad que muchos asesinos son géminis. Por ejemplo Jeffrey Dahmer, también conocido como “El Caníbal de Milwaukee” o “El Monstruo de Milwaukee”. Fue criminal y delincuente sexual que durante sus declaraciones reconoció haberse comido a algunas de sus víctimas, de ahí el apodo que recibió. Las nuevas teorías no han querido dejar pasar esta coincidencia.

El estado de Daniel Sancho

Daniel, a través de su abogado español, ha declarado que desea volver a España y para eso es importante que “los medios no se olviden de él”. Lo cierto es que nadie ha dejado de informar de su caso desde que saltó la noticia. Ahora están hablando de su signo del zodiaco para relacionarle con otros asesinos y entender su carácter. Se dice que los géminis tienen una doble cara, que pueden aparentar una cosa y ser todo lo contrario. Eso es lo que le ha pasado a Daniel, pues su entorno está muy sorprendido con el asesinato de Edwin Arrieta.