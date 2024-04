Todo lo que ha perdido Belén Esteban desde su salida de Mediaset

Belén Esteban ha perdido su trabajo en Telecinco, con todo lo que eso conlleva: ahora tiene menos repercusión mediática, menos influencia en la pequeña pantalla y sus ingresos han bajado bastante. Recordemos que era una de las colaboradoras mejores pagadas de ‘Sálvame’ y también trabajaba en otros espacios de Mediaset. En las últimas horas ha dado una entrevista para reflexionar sobre todo lo que ha dejado atrás, aunque ha hecho hincapié en un aspecto importante. Belén ha adelgazado desde que terminó el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. Ahora está sometida a menos estrés y puede dedicar más tiempo a su vida personal, por eso ha decidido centrarse en ella.

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Belén Esteban ha hecho unas declaraciones que no ha dejado indiferente a nadie. «Este tiempo me ha venido muy bien. He perdido 7 kilos, me estoy reseteando y me estoy poniendo buenísima para el verano». Reconoce que, aunque dijera lo contrario, no se sentía realmente cómoda con su antiguo físico y esa es la razón por la que se ha puesto manos a la obra. Ahora se siente mejor que nunca y considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante, sobre todo porque sus enemigos le están adelantando por la izquierda. Mientras ella sigue sin tener ningún espacio en televisión, María José Campanario ha fichado por el nuevo formato de Antena 3.

María José Campanario es una de las personas más famosas de nuestra crónica social, pero decidió retirarse a un segundo plano debido a sus problemas con Belén. La colaboradora disfrutaba de un poder mediático incomparable y era imposible enfrentarse a ella, así que la mujer de Jesulín de Ubrique optó por centrarse en su trayectoria profesional. Recordemos que es odontóloga y sueña con abrir su propia clínica, aunque de momento no ha dado el paso definitivo y habrá que esperar para verla inaugurar este negocio.

Belén Esteban ha perdido su poder

María José Campanario se ha encontrado sin ningún tipo de competencia. Jesulín de Ubrique coqueteó con varios espacios antes de la desaparición de ‘Sálvame’, pero ahora puede actuar con mayor libertad y ha cerrado un contrato para ser uno de los protagonistas en ‘Emparejados’, el nuevo proyecto de Joaquín Sánchez en Antena 3. Campanario también formará parte de este programa, aunque todavía se desconocen muchos datos, como por ejemplo la fecha de estreno.

Mientras Jesulín y su mujer terminan de gestionar su regreso a la pequeña pantalla, Belén Esteban ha centrado todos sus esfuerzos en sacar su empresa adelante. Recordemos que hace unos años fundó ‘Sabores de la Esteban’, un negocio de alimentación que distribuye patatas fritas y gazpachos por toda España. En su momento aseguró que había activado esta sociedad para tener un futuro cuando ‘Sálvame’ llegara a su fin. Este momento ha llegado y la tertuliana se siente orgullosa de lo que está consiguiendo.

«Estoy con mi gazpacho, mi salmorejo y mis patatas, que ahora empiezo la campaña», ha declarado en el podcast ‘Los 3 Basketeros’. Belén promete que no se le caen los anillos por realizar ningún empleo. No todo es televisión y ahora está ilusionada en las plataformas digitales. Su experiencia en Netflix le ha dejado un buen sabor de boca y sueña con volver a protagonizar un documental de las mismas características.

La nueva vida de Belén Esteban

Belén Esteban ha empezado una nueva aventura lejos de los medios de comunicación, pero todavía tiene contacto con sus antiguos compañeros, así que consiguió una de las mejores entradas para ver a Isabel Pantoja actuar en Madrid. Hay que señalar que la tertuliana es íntima amiga de Anabel Pantoja, quien le proporcionó todo lo necesario para que pudiera disfrutar del talento de la tonadillera en directo. El problema es que su comportamiento dejó mucho que desear, tal y como ha informado el diario ’20 Minutos’.

Belén no tiene ningún problema en reconocer que le gusta hacerse fotografías con rostros conocidos. Sin embargo, según los datos que han salido publicados, su actitud durante el espectáculo que ha protagonizado la viuda de Paquirri no le ha dejado en buen lugar. Los miembros de seguridad del estadio Wizink Center de Madrid se acercaron a ella, pero hizo caso omiso a las advertencias.

A pesar de que tiene sus espaldas un ejército de fans muy numeroso, también hay mucha gente que está en su contra y aprovecha cualquier circunstancia para atacarla. Tanto es así que algunos colaboradores de Telecinco empezaron a investigar en su vida privada cuando ya no estaba en la cadena. Llegaron a la conclusión de que atravesaba una crisis con su marido Miguel Marcos. La empresaria lo negó y advirtió de que iba a tomar acciones legales contra todos aquellos que insinuasen algo sobre su situación matrimonial, pues Miguel es un rostro anónimo.