Terraza panorámica en el centro de Madrid: la impresionante casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

No parecía sencillo que se alinearan todas las circunstancias para que Elsa Pataky volviera a trabajar en España, pero finalmente ha ocurrido. Afincada en Australia desde hace nueve años y volcada desde hace más de una década en la crianza de sus hijos, la actriz había reducido al mínimo su presencia profesional en el país que la vio nacer. Antes de instalarse en Australia, su vida transcurría entre rodajes en Hollywood y campañas de publicidad, lo que convirtió sus visitas a España en estancias puntuales, siempre ligadas al ámbito personal. Hasta ahora.

La intérprete ha estado en Madrid por motivos profesionales. El motivo es la promoción de Matices, la miniserie de SkyShowtime en la que participa y que se estrenó el pasado 5 de junio. No olvidemos que Chris Hemsworth también ha estado en la capital hace unos días para dar publicidad a su nuevo proyecto. Esto quiere decir que el matrimonio, de vez en cuando, viaja a España y nosotros sabemos que tienen una casa impresionante en nuestro país.

La casa de Elsa Paky en Madrid

Más allá de los compromisos laborales, cada viaje a España tiene para Elsa Pataky un componente profundamente personal. Cuando pisa suelo madrileño, lo primero que la espera es su casa. La actriz y su marido mantienen una vivienda en pleno centro de la capital, en el distrito de Chamberí, uno de los barrios más cotizados y tradicionales de Madrid. No se trata de una residencia ocasional adquirida recientemente, sino de un espacio con una fuerte carga emocional y nosotros conocemos todos los detalles.

La propiedad está formada en realidad por dos apartamentos contiguos. El primero fue comprado por Pataky en 2004, cuando su carrera comenzaba a consolidarse, y se trataba de un piso modesto de unos 60 metros cuadrados, con una ubicación privilegiada, pero dimensiones reducidas. Años más tarde, en 2020, la actriz adquirió el apartamento colindante, lo que permitió unir ambas viviendas y ampliar el espacio hasta alcanzar los 140 metros cuadrados actuales. Fue una estrategia muy acertada, teniendo en cuenta que tiene tres hijos.

El resultado es una casa amplia, reformada y adaptada a las necesidades de una familia de cinco miembros, con uno de sus elementos más destacados: una gran terraza panorámica que se ha convertido en uno de los espacios más disfrutados durante sus estancias en Madrid.

¿En qué barrio está la casa?

Cada vez que Elsa Pataky y Chris Hemsworth viajan a la capital, sus tres hijos encuentran en esta casa un punto de referencia estable. Más allá de la comodidad, el piso de Chamberí permite que los menores se acerquen, en cierto modo, a la infancia de su madre, que transcurrió en gran parte por ese mismo barrio madrileño. Es un vínculo que va más allá de lo residencial y que refuerza la conexión de la familia con la ciudad.

Madrid también es el lugar donde Pataky se reencuentra con sus raíces familiares. Sus padres son José Francisco Lafuente, bioquímico, y Cristina Medianu Pataky, publicista, de quien adoptó el apellido artístico. Ambos se separaron cuando la actriz tenía apenas cuatro años, una etapa temprana que marcó su entorno familiar. Por parte materna nació su hermano Cristian, con quien mantiene una relación muy estrecha y que forma parte fundamental de su círculo personal en España.

La familia de Elsa Pataky

La familia de Elsa Pataky se ha ampliado con los años, reforzando aún más sus vínculos afectivos en Madrid. En 2018, su hermano Cristian contrajo matrimonio, y la actriz estuvo a su lado en ese momento clave. Desde entonces, su cuñada, Silvia Serra, madre de sus dos sobrinas, se ha convertido en una figura indispensable dentro de su entorno más cercano. La relación entre ambas ha ido más allá del parentesco, consolidándose como una amistad íntima y constante.

Este entramado familiar y emocional explica por qué, pese a vivir a miles de kilómetros de distancia, Pataky ha querido conservar una vivienda fija en Madrid. No se trata sólo de un lugar donde alojarse durante compromisos profesionales, sino de un espacio que le permite mantener vivas sus raíces y ofrecer a sus hijos un contacto directo con su historia personal.

El regreso de Elsa Pataky a España para la promoción de Matices ha servido para recordar que, aunque su vida esté asentada en Australia y su carrera haya tenido una dimensión internacional, Madrid sigue ocupando un lugar central en su biografía. Su casa en Chamberí, con su amplia terraza y su ubicación privilegiada, actúa como un refugio familiar y como un punto de equilibrio entre su presente y su pasado. Se desconoce dónde ha dormido Chris Hemsworth durante su viaje a nuestro país, pero está confirmado que ha estado unos días en la capital. Eso sí, después volverá a Australia porque es allí donde sus hijos se sienten más a gusto.