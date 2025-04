Terelu Campos explota y contesta a los que la acusan de mala compañera: «Me los arrancó…»

Terelu Campos ha vuelto a convertirse en noticia, aunque no por sus actuales apariciones televisivas, sino por antiguas polémicas que resurgen con fuerza. Todo comenzó cuando Alessandro Lequio reavivó comentarios sobre su comportamiento en una etapa pasada como presentadora en Telemadrid. A pesar de que esos rumores llevaban años circulando en programas como Sálvame, su eco ha vuelto con más fuerza que nunca.

Entre las afirmaciones más llamativas está aquella en la que se aseguraba que Terelu necesitaba a alguien que le sostuviera el cenicero mientras fumaba e incluso que le preparaban el yogur para que no tuviera que removerlo. Estos relatos han sido retomados por diversos espacios televisivos, donde se ha puesto en duda su profesionalidad y sus modos durante aquella etapa. Las redes sociales tampoco han permanecido ajenas y han alimentado el debate con opiniones divididas.

También se ha dicho que Terelu le dijo a su médico, cuando dio a luz, que le quitase los puntos antes de tiempo para regresar a la pequeña pantalla. Jorge Javier Vázquez, durante la nueva gala de Supervivientes, le ha preguntado por esto y ella, en tono irónico, ha respondido: «Vamos, me los arrancó a bocados».

¿Quién ocupó el puesto de Terelu Campos?

Lo que más ha sorprendido en esta nueva oleada mediática es que también se han sacado a relucir aspectos personales, como su baja por maternidad durante su trabajo en Con T de Tarde. La periodista Ely del Valle, quien ocupó su lugar temporalmente, ha comentado que Terelu habría acortado su descanso tras comprobar que su sustituta obtenía mejores índices de audiencia. Una afirmación que ha despertado suspicacias y ha generado todavía más titulares.

En medio de esta situación, Terelu Campos ha optado por no esconderse. Ha decidido dar la cara y responder públicamente a todas esas insinuaciones. Jorge Javier Vázquez, en su papel habitual de maestro de ceremonias, no dudó en preguntarle abiertamente por el aluvión de comentarios que se han vertido en los últimos días. La respuesta de Terelu no se hizo esperar y eligió un tono que mezcla la ironía con la contundencia. «El yogur se me ha caducado, por eso no lo he sacado para que me lo muevan», dijo entre risas, burlándose elegantemente de las críticas. Con esta frase, dejó claro que no piensa tomarse demasiado en serio un relato que considera exagerado y desfasado.

Cuando el presentador le preguntó directamente qué era lo que menos gracia le había hecho, ella fue aún más irónica: «Me da igual un cenicero, que un yogur, que si encima me lo dan a cucharadas, esto ya es lo más». Con esta contestación, dejó patente que no está dispuesta a cargar con una imagen distorsionada de sí misma. Su tono desenfadado no impide que entre líneas se perciba cierto hartazgo con que se rescaten historias del pasado sin matices.

Terelu Campos se toma a broma los nuevos ataques

Uno de los aspectos más delicados que se han mencionado es su regreso anticipado al trabajo tras dar a luz. Se ha insinuado que Terelu presionó para reincorporarse antes de lo previsto por el simple hecho de que su sustituta estaba teniendo buenos resultados de audiencia. A este respecto, Jorge Javier le ofreció la oportunidad de desmentir los rumores de manera clara, lo que ella aprovechó para zanjar el asunto de forma divertida y luego con total claridad. Bromeó diciendo que el ginecólogo le arrancó los puntos «a bocados», pero después explicó cómo fueron realmente las cosas.

Según su versión, sólo tenía un punto tras el parto, y su regreso se retrasó más de lo que había planeado, debido a que coincidió con la Semana Santa. De hecho, afirmó que pensaba volver en una semana, pero terminó tardando casi dos por esa razón.

Su explicación desmonta la teoría de una reincorporación precipitada por interés personal. Además, señaló que aquel momento fue una etapa muy concreta y que no tiene sentido seguir sacando conclusiones casi dos décadas después. «Pero bueno, que da igual, que da lo mismo», añadió. De esta forma ha dejado claro que prefiere no seguir alimentando una polémica que considera superada.

La leyenda que arrastra la colaboradora

Terelu Campos lleva décadas en el mundo de la televisión y no es la primera vez que se enfrenta a críticas sobre su actitud fuera de cámaras. Como hija de María Teresa Campos, ha vivido bajo el escrutinio mediático prácticamente desde que nació. A lo largo de su carrera, ha tenido momentos de éxito, etapas difíciles y una exposición pública constante que no siempre ha sido fácil de gestionar.

La sombra de los favoritismos, de los privilegios o de una supuesta falta de compañerismo la ha acompañado en distintas fases de su trayectoria. Sin embargo, Terelu también ha sido reconocida por su profesionalidad, por su capacidad de reinventarse y por haberse mantenido vigente en un medio que no perdona. Su participación reciente en Supervivientes y en otros formatos demuestra que sigue teniendo gancho ante la audiencia.

Ahora, en esta nueva polémica, ha preferido utilizar el humor como escudo. Ha respondido con chistes, con frases irónicas y con una actitud despreocupada que, en parte, también busca quitar peso el asunto. Pero entre sus palabras queda claro que le molestan algunas insinuaciones, aunque haya decidido no darles más importancia de la que merecen.