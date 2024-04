Tensión absoluta: así ha vivido Lola Lolita su momento más dramático

Lola Lolita, conocida por su mediática trayectoria en plataformas como Instagram y TikTok, se ha convertido en la protagonista del momento después de protagonizar un momento de extremo nerviosismo. La influencer, cuyo verdadero nombre es Lola Moreno, ha saltado en paracaídas acompañada de su hermana Sofía Surferss, quien también trabaja en el Universo 2.0. Las jóvenes han vivido una experiencia inolvidable, aunque la tensión no ha tardado en estallar.

El incidente ocurrió durante el rodaje de un proyecto promocional en el que las hermanas Lolita y Surferss estaban participando como embajadoras de una reconocida marca de ropa deportiva. El objetivo era crear contenido visualmente impactante que capturara la emoción y la adrenalina de realizar actividades extremas y qué mejor manera de lograrlo que con un salto en paracaídas. Hasta ahí todo bien, lo que Lola no sabía era que lo iba a pasar tan mal durante su caída al vacío. No veía el momento de tocar tierra firme y sus gritos eran cada vez más fuertes.

Lo que estaba destinado a ser una experiencia emocionante y llena de adrenalina terminó convirtiéndose en una situación tensa cuando llegó el momento del salto. A medida que el avión ascendía a alturas vertiginosas, las cámaras grababan en vivo la reacción de Lola, quien mostraba signos evidentes de nerviosismo y ansiedad. En un momento dado se vio tentada a frenar, pero su compromiso con la empresa que le había contratado le animó a seguir adelante.

A medida que se acercaba el momento de saltar, Lola Lolita comenzó a expresar sus dudas y temores, lo que provocó preocupación entre los miembros del equipo de producción. A pesar de los intentos de tranquilizarla y brindarle apoyo emocional, Lola seguía mostrando señales de ansiedad mientras se preparaba para el salto.

Finalmente, el momento crucial llegó y Lola y Sofía se lanzaron al vacío acompañadas por instructores de paracaidismo expertos que los guiaban en el descenso. A pesar de su inicial nerviosismo, las hermanas lograron completar el salto con éxito y aterrizaron sanas y salvas en tierra firme. Eso sí, el camino hasta llegar a este punto fue realmente complicado. La hermana mayor no seas forzado en disimular y ha reconocido lo mal que lo ha pasado, a pesar de que mucha gente habla maravillas de esta experiencia.

Como no podía ser de otra forma, las reacciones no se ha hecho esperar. Una vez que el video del salto en paracaídas fue publicado en las redes sociales de Lola, se ha desatado un gran movimiento entre sus seguidores. Muchos expresaron su sorpresa y admiración por la valentía de Lola al enfrentar uno de sus mayores miedos, mientras que otros manifestaron su preocupación por su bienestar emocional durante la experiencia. Evidentemente también hay críticas, pero nadie puede negar algo: la influencer ha cumplido su objetivo. Ahora todo el mundo está hablando de ella y consecuentemente viendo las imágenes patrocinadas por la marca que le ha contratado.

Lola Lolita ya ha roto su silencio

Lola es una profesional de las redes y sabía que este momento iba a impactar a sus fans, así que ha optado por romper su silencio. Ha dado explicaciones, desvelando qué emoción experimentó cuando vio a su hermana saltar del helicóptero. «Cuando vi a Sofía caer, sentí el verdadero terror. No puedo explicaros lo que sentí en la caída libre, pero tenía que concentrarme para poder respirar y no perder el conocimiento. Íbamos a 250Km por hora», empieza diciendo en un post que ha publicado en su cuenta de Instagram. «Sentía que me moría. Eso sí, el momento paracaídas viendo las vistas, es de las cosas más bonitas que he sentido en mi vida».

Las imágenes que ha mostrado en su perfil de Instagram, donde acumula casi 4 millones de seguidores, se han convertido en el tema del momento. Se ha abierto un debate. Algunos aplauden su valentía por enfrentar sus miedos públicamente, mientras que otros recuerdan que todo esto forma parte de una campaña publicitaria.

La actitud de Lola Lolita y su derroche de emociones han generado una discusión más profunda sobre el tema del miedo y la superación personal. Aunque su reacción pueda haber sido intensa, su determinación para completar el desafío ha inspirado a muchos de sus seguidores a enfrentar sus propios temores y perseguir sus sueños, incluso cuando el miedo se interpone en su camino. Habrá que esperar para ver qué es lo próximo que tiene preparado la influencer.