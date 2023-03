Shakira, contra las cuerdas: su profesor de baile acepta una oferta y lo cuenta todo

Shakira está contra las cuerdas por culpa de su profesor de baile, el hombre ha aceptado una oferta y ha contado alguna de sus intimidades. Uno de los programas de más audiencia de la televisión, ‘First Dates’ ha dado en el clavo. Quizás sin esperarlo han traído a su plató a un hombre que ha acabado siendo famoso, el profesor de baile de Shakira. Una, hasta ahora, cara anónima que no ha dudado en aceptar una oferta en televisión para hacerse quizás famoso, encontrar el amor y darle a España un dato más sobre la cantante colombiana.

El profesor de baile de Shakira lo cuenta todo

‘First Dates’ nos ha regalado uno de esos momentos que destacan, gracias a la llegada de un hombre que lo ha cambiado todo por completo. Nunca se sabe quién puede ser el que llegue en busca del amor, nadie esperaba que entrará por la puerta un hombre que ha estado con la cantante colombiana del momento.

El profesor de baile que mejor la conoce, llegó al programa en busca del amor. Un hombre llamado Juanma que le da clases privadas de Zumba. La colombiana no quiere estar con gente y puede pagarse un profesor para ella sola. Tal como ha dicho nada más empezar el programa al ser preguntado, el hecho de que hubiera estado en solitario tan cerca de Shakira ha creado gran expectativa.

Las declaraciones que dejan en evidencia a Shakira

Tal como dijo: “Son clases particulares porque ella no quiere estar con gente. ¿Cómo me iba a imaginar que Shakira iba a necesitar clases de zumba? ¡Pero si lo baila todo!”. La primera clase con Juanma fue realmente sorprendente ante una actitud de la cantante que quizás lo cambiaría todo por completo.

Shakira es mucho más cercana de lo que parece, a pesar de ser una cantante mundialmente famosa. Para Juanma fue un sueño estar con ella, guarda un muy buen recuerdo de todo lo que vivió a su lado. Es una mujer más guapa en persona y además simpática y trabajadora tal como afirmó su profesor.

La idea de Shakira de los catalanes es que no saben bailar bien. Es cierto que nunca hemos visto a Piqué bailar con ella o con Clara Chía, pero según contó Juanma en el programa First Dates: “No se creía que fuera catalán. Me dijo que ella estaba casada con un catalán y no se movía así”