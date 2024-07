Samuel Biener desvela la impactante previsión del tiempo para el mes de Agosto

La impactante previsión del tiempo para el mes de agosto de Samuel Biener nos hará prepararnos para lo peor. Estamos a las puertas de unas vacaciones que pueden cambiarlo todo y que acabarán siendo las que marquen un antes y un después. Sin duda alguna nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo los que marquen el curso de las vacaciones de más de uno. Son días de actividades al aire libre que debemos empezar a tener en cuenta. Lo que llega puede ser algo especialmente complicado.

Habrá llegado el momento de visualizar un cambio en nuestras actividades. Siendo el inicio de algo más. Estamos frente a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañen en estos días que dejamos atrás. Sin duda alguna, afrontamos una nueva realidad que puede ser complicada. El tiempo es lo que acaba marcando esos días que parecen eternos, pero tienen fecha de caducidad. Dejamos atrás una situación compleja, la del temido mes de julio, en la que las temperaturas suelen estar por las nubes para abrazar de lleno un importante cambio de mes y de previsión del tiempo.

Samuel Biener es uno de los expertos de El Tiempo

De formación geógrafo especializado en meteorología de la AEMET, se ha convertido en un referente que se atreve en lanzar las primeras previsiones de un mes de agosto, que es especialmente importante para todos. Afrontamos una serie de cambios que son claves y con los que quizás no contábamos.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en unas vacaciones que afectan a todo el mundo y pueden llegar a ser las que marquen un antes y un después. Por mucho que queramos alejarnos de esta previsión del tiempo, es imposible. Tocará estar muy pendiente de lo que nos dicen estos profesionales.

Es ahora de ver qué nos depara un buen tiempo que esperamos que se imponga en todo el territorio. Quizás en busca de una situación de estabilidad que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Tendremos que estar preparados para dar un paso más ante una serie de previsiones que pueden llegar a ser las que cambien por completo estos planes.

Samuel Biener tiene una primera previsión de lo que parece que nos está esperando en estas jornadas en las que todos miramos al cielo para poder organizar el tiempo libre.

Esta es la impactante previsión del tiempo para el mes de agosto

Tal y como nos explica este experto: «En primer lugar, conviene recordar que agosto es el segundo mes más cálido del año en España, por detrás de julio, aunque en algunas regiones litorales agosto es igual o incluso algo más cálido que el séptimo mes del año. La temperatura media se sitúa ligeramente por debajo de los 24 ºC, con días de más de 40 ºC en el sur y noches tropicales y asfixiantes, especialmente en la vertiente mediterránea».

Avanzamos en el calendario de tal forma que: «El calor sigue siendo intenso, especialmente en la primera quincena, que coincide con la segunda parte de la canícula. Eso sí, en agosto ya se va notando que las noches se van alargando, por lo que en el interior suele hacer más fresco cuando se pone el sol».

Como viene siendo habitual, en agosto hará calor: «Hasta ahora, la AEMET ha emitido dos avisos por ola de calor, que tendrán que confirmarse (o no) tras el análisis de los datos meteorológicos. De momento, nuestro modelo de cabecera muestra que las temperaturas pueden situarse de 1 a 3 ºC por encima de los valores medios de agosto en buena parte de la Península, especialmente en el interior. Habrá algunos altibajos, algo habitual en estas fechas».

Siguiendo con la misma explicación: «Estas anomalías cálidas serían más generalizadas en la primera parte del mes. Por ahora no se intuyen situaciones de calor tan intensas y extensas como las de 2022 o 2023, pero tampoco se puede descartar que no vayamos a tener ninguna ola de calor antes de que acabe agosto. Las anomalías serían más moderadas en los litorales y en los archipiélagos, gracias al efecto termorregulador del mar».

Las lluvias no serán un problema: «Y por esto es complicado analizar la tendencia pluviométrica, ya que hablamos de precipitaciones convectivas. No obstante, los modelos muestran que en la primera parte del mes las lluvias se situarán por debajo de la media en buena parte del país, excepto en puntos del Pirineo y de la Ibérica, donde estas semanas suelen ser más bien húmedas por las tormentas». Con algunas excepciones: «Para la segunda parte del mes no se observan anomalías significativas en España respecto al promedio. A 500 hPa (unos 5500 metros) la dorsal apuntaría hacia el Mediterráneo en los primeros días del mes, dando posteriormente paso a un chorro polar más ondulado, lo que podría abrir la puerta a los episodios tormentosos típicos de la época».