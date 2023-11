Saltan todas las alertas en la AEMET por un nuevo fenómeno que nos dejará temperaturas bajo 0 todo diciembre

Llega un fenómeno que nos dejará temperaturas bajo 0 en todo diciembre, ha hecho saltar todas las alertas en la AEMET. Un ambiente plenamente totalmente invernal nos está afectando, lo que podemos comprobar nada más salir de casa, pero los expertos tienen muy claro qué nos está esperando algo peor. El mal tiempo es una realidad que tiene un nombre totalmente desconocido para el común de la población. Todas las alertas están activadas ante un nuevo fenómeno que dejará en España temperaturas bajo 0 todo diciembre.

La AEMET está en alerta ante este nuevo fenómeno

Los expertos lo han bautizado como Atlantic Ridge, dada la circulación y el patrón que está siguiendo este fenómeno que nos afecta a todos. España se verá plenamente afectada por este fenómeno que dejará temperaturas bajo 0 durante todo el mes de diciembre. La explicación que da la AEMET puede sorprender, pero se basa en lo que nos aporta la ciencia.

Des del canal de El tiempo nos informan de lo que está por llegar: “la configuración de un bloqueo en omega en el Atlántico, lo que ha favorecido la actual entrada de aire polar en nuestro territorio. Esta variabilidad atmosférica es muy típica de los meses otoñales, y de acuerdo con nuestro modelo de referencia parece que en las próximas semanas seguiremos así.”

Tal y como se prevé en los mapas: “parece que el patrón actual con la cresta anticiclónica en el Atlántico continuará al menos hasta la próxima semana, lo que favorecerá la llegada de nuevas masas de aire origen polar o ártico al continente europeo, con temperaturas bastante bajas, heladas y nevadas, que a la larga podrían acabar también afectando a España, que estaría en el límite entre las altas y las bajas presiones.”

Temperaturas bajo 0 todo el mes de diciembre en España

Los expertos en el tiempo advierten de que estaríamos ante un episodio que traerá frío intenso a España durante el mes de diciembre. Los modelos que barajan no dejan lugar a dudas y nos condenan a no dejar el abrigo, ni el paraguas durante estos días. No se esperan episodios tan cálidos como los que hemos dejado, de tal forma que nos espera un mes de diciembre con el frío que sería propio de esta época del año.

La AEMET confirma que: “según nuestro modelo de referencia parece bastante probable que esta situación de cresta anticiclónica en el Atlántico Norte central («Atlantic Ridge» en el ámbito anglosajón), nos acompañará prácticamente en lo que queda de mes y en la primera parte de diciembre, por lo que podrían producirse varias irrupciones frías más contundentes sobre el continente europeo, alterándose con pequeños períodos más estables y cálidos.”

Volveremos pues con toda seguridad a un tiempo radicalmente estable que traerá consigo algunos cambios. Pasando del calor al frío y con algunos episodios de frío, viento y nieve que llegarán gracias a este chorro polar que nos acompaña en estos días.

El frío acabará siendo una constante que llegará con fuerza y lo hará para quedarse. Dejamos atrás lo peor de unos días en los que parece que el verano ya se ha definitivamente para dar paso a lo peor de un otoño disfrazado de invierno. Las heladas y la nieve ya serán una constante como viene siendo habitual en estos días.

Por lo que tendremos que estar muy pendientes de la previsión de un tiempo que trae las complicaciones propias de esta época del año. Seguimos avanzando hacia un invierno que ya vemos que apunta maneras semanas antes de su llegada.