Salieron de ‘La isla de las tentaciones’ y acaban de hacer algo que nadie esperaba

Han pasado ya tres años desde que Paola y Andreu aparecieron por primera vez ante el gran público como una de las parejas seleccionadas para participar en la quinta edición de La isla de las tentaciones, una entrega en la que coincidieron con otros dúos que rápidamente se convirtieron en rostros emblemáticos del formato, como Claudia Martínez y Javi o Mario González y Laura. Aquella aventura televisiva, grabada en República Dominicana,marcó un punto de inflexión en su relación y los situó en el centro de las conversaciones sobre fidelidad, convivencia y límites emocionales, ya que el programa volvía a demostrar por qué es una de las apuestas más potentes de Telecinco.

Tras la experiencia, el regreso de ambos a España se convirtió en un momento muy celebrado por sus seguidores, quienes intuían que la pareja había salido reforzada pese a los altibajos inevitables del reality. En OKDIARIO hemos revisado las redes sociales de ambos y hemos descubierto algo importante.

Una de las razones por las que los espectadores no se sorprendieron al verles retomar su vida juntos fue que durante su participación ninguno de los dos mostró interés en los solteros y solteras del programa, algo que en La isla de las tentaciones es poco habitual y que los colocó inmediatamente entre los favoritos del público. Su manera de afrontar las pruebas del formato sin caer en juegos peligrosos fue interpretada como un signo de madurez emocional, y esa estabilidad ha continuado con el paso de los años.

A día de hoy siguen formando una pareja consolidada y sus apariciones públicas o publicaciones en redes reflejan un vínculo marcado por la complicidad, la convivencia natural y un cariño que no ha hecho más que fortalecerse desde entonces. Es decir, pueden presumir de haber superado La isla de las tentaciones.

La «boda» de Paola y Andreu

En los últimos días ha comenzado a circular con fuerza un vídeo que ha dejado desconcertados a muchos de sus seguidores, ya que Paola y Andreu aparecen vestidos de novios en un escenario que podría confundirse perfectamente con el de una boda real. La imagen, difundida primero por cuentas de fans y luego por usuarios cada vez más intrigados, llevó a pensar que la pareja había decidido casarse en secreto, una posibilidad que sonaba extraña para quienes siguen su día a día porque ambos acostumbran a compartir prácticamente cada paso de su vida cotidiana. La idea de una boda clandestina, tratándose de dos figuras tan activas en redes, parecía difícil de encajar, pero aun así la duda se extendió durante varias horas.

Finalmente, la incertidumbre se disipó cuando se descubrió que la escena no correspondía a un enlace real, sino a una sesión fotográfica. Paola y Andreu se habían vestido con atuendos nupciales y habían elegido un entorno espectacular, no para formalizar su relación, sino para participar en un proyecto creativo que, en cuestión de minutos, se volvió viral.

En esta ocasión, la pareja colaboraba con la artista mallorquina conocida como @ritual.dart, especializada en pintar cuadros en directo durante las bodas, un proceso tan complejo como fascinante que combina técnica, sensibilidad y la capacidad de capturar instantes irrepetibles. Aunque esta vez no había ceremonia de por medio, ambos se mostraron encantados de formar parte del proyecto y de «ensayar», una vez más, cómo podría ser el gran día. Como era de esperar, han recibido cientos de comentarios.

Una relación sólida y con futuro

Según nuestros datos, no es la primera vez que Paola y Andreu deciden ponerse en modo nupcial únicamente por diversión o por motivos profesionales. Ya en 2024 protagonizaron otra sesión temática que recurría a la estética de una boda clásica, lo que obligó entonces a emitir un comunicado dando explicaciones. Muchos se quedaron en shock y otros lamentaron que no hubieran dado el paso.

Mientras tanto, Telecinco continúa exprimiendo el éxito del formato que dio a conocer a la pareja, ya que la nueva edición de La isla de las tentaciones está registrando audiencias muy sólidas, consolidándose como uno de los programas más seguidos de su parrilla.

La mezcla de drama emocional, convivencia forzada y decisiones límite sigue funcionando con una eficacia incuestionable, y la cadena ha logrado reactivar el interés del público en una franquicia que parecía inagotable. En este contexto renovado, la historia de Paola y Andreu vuelve a cobrar relevancia, no sólo como ejemplo de supervivencia amorosa dentro del reality, sino como una muestra de cómo la televisión puede transformar la vida de sus participantes y mantener su interés incluso años después de haber abandonado la isla.