Sale a la luz el sobrecogedor secreto de David Beckham: «Lo sé, es extraño»

Todo el mundo sabe que David Beckham es una estrella del fútbol, pero su fama traspasa todos los límites y juega un papel fundamental en la crónica social. La prensa lleva muchos años siguiendo sus pasos, pero todavía hay cosas suyas que no han visto la luz. Una de ellas es que padece TOC o lo que es lo mismo: Trastorno Obsesivo Compulsivo. Es decir, tiene impulsos que no puede controlar y si no lo hace entra en un bucle de ansiedad que es mucho peor.

Beckham no quiere esconderse. Sabe que su fama puede ayudar a dar visibilidad a este problema y no ha dudado en compartir su secreto con el público. Cada TOC es diferente. Al empresario le da por el orden y por la limpieza. “Limpio muy bien la cocina, no creo que mi esposa lo aprecie tanto”, empieza diciendo en una de sus entrevistas. “Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos sucios”. Hasta aquí todo más o menos normal, pero tiene una extraña costumbre que ha dejado a todos sin palabras.

David Beckham destapa su mayor secreto

Limpiar la cocina no es lo único. Beckham tiene obsesión por la limpieza en general y tiene una manía que ha querido compartir con el público para que todo el mundo entienda la gravedad del asunto. “Corto la cera de la vela y limpio el vidrio. Esa es mi fobia, que haya una mancha alrededor del interior de una vela. Lo sé, es raro”, reconoce. Vive en una mansión valorada en 28 millones de euros, pero asegura que gran parte de las tareas de limpieza corren a su cargo porque se queda más tranquilo.

“Todo debe estar ordenado en línea recta y las cosas siempre deben ser pares. Cuando meto los refrescos en la nevera deben ser números pares. Si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto. Si voy a un hotel, antes de relajarme tengo que poner todos los panfletos y los libros que haya en la habitación dentro de un cajón. Todo debe estar impecable”. El futbolista piensa que su mujer no valora el esfuerzo que hace para que todo esté perfecto.

El tiempo que invierte en su trastorno

David Beckham sabe que tiene un problema, pero no puede hacer nada por evitarlo, de ahí que se llame TOC. Su mansión cuenta con ocho baños y siete dormitorios. Evidentemente tiene ayuda, pero gran parte del peso de la limpieza cae sobre él. Es una decisión que tomó cuando vio que sus ayudantes no limpiaban siguiendo sus criterios. Todo esto lo contará en una serie documental que está preparando. “La serie contará con archivos inéditos. Historias no contadas y entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje”, comenta al respecto.

La serie sobre el deportista

La historia de Beckham es una historia de superación. Viene de una familia humilde y ha hecho una gran fortuna. Es millonario. Empezó en el mundo del deporte, pero ha triunfado en otras facetas, sobre todo como modelo y empresario. Sus hijos han seguido su camino. Todo esto lo contará en una serie que está preparando con un gran entusiasmo. Se siente querido, por eso se permite el lujo de compartir sus secretos.