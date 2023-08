La Policía tailandesa trasladará este lunes al español Daniel Sancho, sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, a la isla de Koh Samui (sur de Tailandia). Aunque todavía se desconoce como se encuentra el hijo del actor español, Rodolfo Sancho, el propio sospechoso ya ha confirmado que hoy estará en una celda «con 20 personas».

En la mañana del lunes 7 de agosto El programa del verano, ahora en manos de la periodista Beatriz Archidona, ha informado que van a «ofrecer en exclusiva el testimonio» del presunto autor del asesinato de Arrieta. El programa comenzaba avanzando que una de sus periodistas ha conseguido haber por teléfono con Daniel Sancho, quien está detenido presuntamente por asesinato.

Por el momento, las únicas declaraciones que había hasta entonces del hijo del conocido actor español son las recogidas por la agencia EFE. «Soy culpable», aseguraba el español, que trataba de justificarse con un: «Pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró.

El chef quiso explicar lo que pasó entre él y Arrieta: «Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio».

«Mañana estoy en una celda»

Estas son las únicas declaraciones que se conocían hasta ahora, pero esta mañana El programa del verano aseguraba que han podido hablar con él en una entrevista en exclusiva por teléfono: «Estoy bien, la policía me trata muy bien» asegura en el audio, «estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. En Anantara».

Por el momento y según la información recogida por las declaraciones del propio Sancho, actualmente se encuentra «rodeado» tras haber confesado que cometió el asesinato. «Me han traído aquí porque han cerrado el caso», asegura Daniel Sancho quien añade: «Mañana ya si me voy a la cárcel. Mañana estoy con en una celda con 20 personas».

Todavía no se ha dado toda la información de la entrevista, pero la periodista ha podido confirmar que se emitirá íntegra durante la mañana del lunes, y mostrarán mensajes donde el detenido explicaba que su familia todavía no es consciente de todo lo que está ocurriendo.