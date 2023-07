Ruptura total entre Letizia y la infanta Cristina: la relación ha estallado por estos dos motivos

La llegada de Letizia Ortiz a la Familia Real española queda muy lejos, pero todavía hay muchos puntos a tener en cuenta que siguen generando controversia. Los defensores de don Juan Carlos piensan que la reina está dañando al imagen de la monarquía con todas las normas que ha puesto en los últimos años. Pero hay otro bando, un bando que cada vez hace más ruido. Este grupo piensa que Letizia es la única que puede cambiar la imagen de la institución después de los revuelos que ha protagonizado su suegro.

El problema es que la situación anterior ha hecho que Felipe VI se distancie de parte de su familia, concretamente de la infanta Cristina. Todo el mundo piensa que Letizia no quiere tener relación con ella porque su nombre está asociado a muchas polémicas, pero hay algo más. La periodista Pilar Eyre, experta en Casa Real, ha desvelado que hay dos motivos muy concretos por los cuales la reina quiere estar lejos de la infanta.

El primer motivo

La reina Letizia se está esforzando mucho porque quiere que su hija, la princesa Leonor, herede un país limpio y sin complicaciones. Siempre se ha dicho que Ortiz puso las cartas encima de la mesa nada más entrar en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, aquí también hay dos teorías. Se dice que en un primer momento era muy sumisa y estuvo así hasta que la prensa empezó a destapar los secretos de don Juan Carlos I. En ese momento se plantó y supuestamente dijo: “él es el que se está cargando la monarquía”.

La mujer de Felipe VI nunca se ha llevado bien con su suegro y mucho menos después de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto. También se ha llegado a decir que convenció al rey para que Juan Carlos saliera de España y comenzara una nueva vida en Abu Dabi. Lo que está claro es que Letizia quiere estar lejos de él, por eso tiene tantos roces con la infanta. Cristina de Borbón se niega a dar de lado a su madre.

El divorcio que incomoda a Letizia Ortiz

Letizia considera que la infanta Cristina está tensando la cuerda. Según Pilar Eyre, la reina no entiende que su cuñada siga llevando el anillo de casada. Cree que los problemas legales de Iñaki Urdangarin no le han venido bien a la Casa Real y considera innecesario que Cristina de Borbón siga a unida a él, aunque sea de forma simbólica. Pilar Eyre recuerda: “La infanta Cristina nos dijo en aquel lejano mes de febrero de 2022: yo no he fallado, ha sido él. Yo no tengo porque quitármelo, sigo casada con él”.

Letizia y Cristina fueron amigas

Doña Letizia y la infanta Cristina no se han llevado mal siempre, de hecho la reina tenía buena relación hasta con Iñaki Urdangarin. Todo cambió cuando salieron a la luz las irregularidades que cometió, pero hasta la fecha eran buenos amigos. Tanto es así que Iñaki y Cristina, por orden de Felipe VI, le compraron el anillo de compromiso a la actual reina de España.