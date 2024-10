Roberto Brasero ya lo avisó y ahora se confirma: la DANA que llega a España va a dejar…

La DANA que llega a España forma parte del aviso de Roberto Brasero, ahora se confirma sus peores predicciones. Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas, estamos ante una situación que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un otoño que parece que llegará con mucha fuerza, en especial si tenemos en cuenta lo que se nos presenta en estos días que tenemos por delante.

Este experto en el tiempo no duda en darnos algunos datos que pueden llegar a ser especialmente complicados. Una serie de fenómenos van a llegar con especial fuerza con una serie de detalles que pueden ser fundamentales. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar esta semana que empezará con algunas novedades que pueden llegar a ser las que marcarán un antes y un después. Llega un destacado cambio de ciclo que puede llegar a ser especialmente complicado. Desde un inicio, hasta ahora, debemos empezar a crear un antes y un después de forma especialmente destacada y directa.

La DANA que llega a España va a dejar registros terroríficos

Se acerca Halloween o la fiesta de Todos los Santos y lo hacemos bajo una mirada de detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Por lo que, estamos pendientes de una fecha en la que realmente debemos empezar a ver llegar determinadas situaciones que acabarán siendo las que marcarán la diferencia.

Sin duda alguna, debemos empezar a ver este otoño más auténtico que ha acabado siendo el que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar de la mano de determinados elementos que son claves.

Es el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que supone estar pendientes de unos cambios que pueden ser los que marquen un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que debemos empezar a pensar para conseguir lo que tenemos por delante.

La hora de llegar con algunos detalles que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Roberto Brasero tiene muy claro qué es lo que nos está esperando en estos días.

Roberto Brasero ya lo avisó y ahora se confirma

Se confirma las peores previsiones de un Roberto Brasero que realmente nos da algunos detalles más de lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando y en la manera en la que lo vamos a afrontar en unos días en los que todo es posible.

Los mapas del tiempo de este experto de Antena 3 no dejan ninguna duda: «Es probable que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) afecte a la Península y Baleares, leemos en la previsión de AEMET para este domingo, con probables precipitaciones casi generalizadas en la mitad norte, interior sudeste, Baleares y Melilla, sin descartar el resto de la Península. Falta ver aún donde podrían ser las más fuertes y eso todavía está algo difuso, no se puede descartar con la previsión que tenemos hoy que sean abundantes en zonas del norte, centro y nordeste, especialmente en el Cantábrico, así como en Baleares, única comunidad no obstante donde en este momento tenemos avisos de AEMET. En Canarias son probables precipitaciones en el norte de las islas montañosas, pudiendo ser abundantes. Habrá que estar atentos a estos avisos y ver cómo se van actualizando. No se descarta nieve en los principales sistemas montañosos, con cotas de 1600/2000 m».

Siguiendo con la misma previsión: «Y es que las temperaturas vuelven a bajar este domingo en el centro y el este de España: ahí será un domingo frío. Subirán un poco por Extremadura, Galicia o puntos del cantábrico. Algunas de las máximas previstas: 12° en Cuenca y Albacete, 11° en Burgos y en Madrid… Entre las más altas: 21° en Málaga y en Huelva o 18º Cáceres, San Sebastián o Pontevedra. Son temperaturas muy otoñales para el primer domingo con horario de invierno. Recuerden que este fin de semana nos toca cambio de hora y esta vez hay que atrasar el reloj: a las 3 serán las 2. El domingo tendremos una hora más».

Este domingo empezaremos a ver algunos signos de calma, antes de volver a la caída significativa de las temperaturas: «Para el domingo, aún podrían registrarse chubascos en Baleares y en la mitad norte de la península, especialmente en el Cantábrico. Las temperaturas comenzarán a recuperarse en el oeste y centro peninsular, mientras que la cota de nieve subirá, restringiendo las nevadas a áreas más altas».