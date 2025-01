Roberto Brasero da la peor noticia sobre el 2025: «No creo que…»

La peor noticia sobre este recién estrenado año 2025 la ha dado Roberto Brasero, este experto no duda de lo que nos está esperando. Estamos ante un cambio de ciclo que puede ser el que nos afecte de lleno en este nuevo año que nos está esperando y que puede llegar a ser especialmente preocupante. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que tenemos por delante y cómo lo afrontaremos. El tiempo juega un papel destacado en un 2025 que nos hace recordar lo que tenemos atrás, un giro importante de guion.

Roberto Brasero da la peor noticia sobre el 2025, una situación que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno, en esta previsión del tiempo que trae consecuencias totalmente inesperadas. Lo que tenemos por delante, puede llegar a ser un giro de guion que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta y que puede llegar a ser un cambio muy importante. Los expertos no dudan en poner sobre la mesa una situación para la que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Toma nota de lo que nos espera en este nuevo año.

La peor noticia sobre el 2025 la da Roberto Brasero

Hemos dejado atrás un año cargado de malas noticias meteorológicas. La devastadora DANA que arrasó Valencia, dejó a toda España en shock. No podíamos imaginar lo que estaba a punto de pasar. Especialmente si tenemos en cuenta que lo que pasa en este país es un destacado cambio de ciclo.

El cambio climático parece que nos estará afectando de lleno en unos días en los que quizás no podríamos esperar este importante cambio que nos ha dejado con unas cifras realmente sorprendentes. Es hora de visualizar realmente lo que nos está esperando y hacerlo con la mirada puesta a un cambio de ciclo destacado.

Es importante empezar a ver qué es lo que nos está esperando y la manera en la que lo vamos a vivir. Aunque no podemos tener la plena seguridad de lo que llega. Los indicadores de este tiempo que nos está esperando puede llegar a ser especialmente complicado en muchos sentidos.

Tocará ver qué es lo que nos depara un tiempo cambiante que puede llegar a ser lo que nos afecte de lleno. Con una mirada puesta a un cambio de ciclo que puede ser especialmente preocupante.

Roberto Brasero da esta importante previsión del tiempo

Nos esperan nuevos desafíos posibles en un 2025 que seguirá la tendencia de un 2024 con novedades importantes. Los expertos como Roberto Brasero seguirán al pie del cañón con unos datos por delante que pueden ayudarnos. Estar atentos a las alertas es importante, como también lo es, estar muy pendiente de la previsión del tiempo que nos dan día a día o semana a semana.

Roberto Brasero nos advierte del final de un ciclo este fin de semana: «El domingo por la tarde ya podríamos tener algunas lluvias en Galicia y noroeste de Castilla y León y oeste de Extremadura. En el resto de España todavía no se notarán los cambios y, salvo en el tercio oriental de la península, todavía tendremos un día bastante soleado. Las temperaturas de la tarde del domingo serán similares a las del sábado o un poquito más bajas. Sin embargo, el lunes ese frente asociado a esta borrasca atlántica seguirá avanzando lentamente, hacia el interior de la península, y ese día ya tendremos más nubes en toda la mitad occidental y lluvias en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. Lluvias que ya podrán ser intensas, sobre todo en Badajoz, Huelva o Sevilla y en el entorno del sistema central. Los vientos del sur comenzarán a soplar con intensidad, y, como son vientos templados, comenzarán a subir las temperaturas notablemente, por lo que las heladas quedarán acotadas al noreste peninsular».

Nos advierte de un destacado cambio de tiempo que es inminente: «Y este es el patrón del tiempo que dominará el resto de la semana. El martes parece que se la borrasca se acercará a Portugal y las precipitaciones se generalizarán en la mitad oeste y en la zona centro. Además, las lluvias podrán ser intensas en el entorno del sistema central, sobre todo el norte Extremadura, sur de Castilla y León y en Andalucía occidental, con unas temperaturas más altas mientras que las heladas quedarán en Pirineos y poco más. A partir del miércoles y durante el resto de la semana es probable que continúen llegando frentes asociados a borrascas atlánticas a la península y esto hará que quede un ambiente lluvioso en prácticamente todo el territorio peninsular o incluso que puedan llegar a Baleares mientras que en Canarias solo sería el martes cuando puedan caer lluvias en más zonas del archipiélago».

Tendremos que preparar el paraguas: «Desde AEMET nos contaba Rubén del Campo esta mañana que los mayores acumulados de precipitación, a partir del miércoles, se darán en la mitad W y sobre todo en Galicia y en el entorno del sistema central y también en el Pirineo aragonés mientras que las lluvias serán más escasas en el sureste de la península, aunque también podrá llover algo por allí. Y todo esto con unas temperaturas que serán altas para la época y con unas nevadas restringidas a los sistemas montañosos más elevados. Frío seguirá haciendo, pero menos que estos días, y sobre todo con unas heladas en retirada mientras paralelamente van avanzando las nubes desde el oeste. Ese potente anticiclón que lleva casi diez días con nosotros emprende ya la retirada a partir del lunes y nos llega un tiempo distinto. Podemos ir guardando los guantes y la bufanda gorda… y vayamos buscando el paraguas».