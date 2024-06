Roberto Brasero confirma la llegada de la DANA más temida: este el día exacto

Confirma Roberto Brasero la llegada de la DANA más terrible, hay un día exacto para poder preparar el paraguas y casi el abrigo. Estamos viviendo unos días de lo más veraniegos y eso se traduce en unas horas que pueden hacernos pensar que ya estamos en esta estación.

Será mejor que no nos confiemos, lo que llega puede ser algo terrible para todos. Un cambio que podría acabar siendo el que nos pase por agua uno de los fines de semana más esperados del año. No, aún no saques el bañador si vives en estas zonas.

Confirma la llegada de la DANA más temida

Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para ver llegar un giro radical en el tiempo. Lo que parecía imposible, acaba siendo una realidad en todos los sentidos, volvemos hacia atrás en el tiempo y lo hacemos gracias a la dura advertencia de uno de los máximos expertos en el estudio del tiempo de nuestro país, Roberto Brasero.

Este profesional ha conseguido plasmar en su previsión del tiempo, un cambio que puede verse con unos mapas que empiezan a hacernos ver el avance de las nubes y de las lluvias. No en todo el país, pero en una gran parte, terminarán con la llegada de una estabilidad que puede ser clave para este verano.

Esta primera semana de junio ya vemos como las temperaturas ya están apuntando maneras. Pasamos de los más de 30º cuando aún faltan semanas para que llegue lo peor del verano. Esas olas de calor que están muy presentes y que pueden acabar siendo las que marquen la diferencia.

A la hora de conseguir prepararnos para evitar resfriados, nada mejor que estar atentos a la previsión de uno de los expertos en el tiempo que ha dejado una serie de novedades importantes. Un giro radical que puede ser el que nos acompañe en el peor de los días posibles, a medida que se acerque el final de semana.

Volveremos a sentir ese descenso de las temperaturas y lo haremos con la mirada puesta a un importante cambio que puede hacernos creer que vamos atrás en el tiempo. Será un junio disfrazado de mayo y llegará con fuerza acompañado de una DANA un elemento que puede hacer mucho más daño de lo que nos imaginamos. Será mejor estar atento a esta previsión de Roberto Brasero.

Este es el día exacto en el que llega la DANA, según Roberto Brasero

Desde el canal de El Tiempo de Antena 3, Roberto Brasero no ha dudado en empezar a visualizar la llegada de nubes y de tormentas en unos mapas del tiempo que hasta la fecha parecía que cuadraban a la perfección. No había rastro de la primavera hasta entonces, toma nota de qué día será el peor de este episodio de fuertes lluvias, así como, las zonas más afectadas.

Nos explica Brasero que: «Este jueves será un día de pleno verano con temperaturas más altas que las del miércoles ya desde primera hora, ya que las mínimas no bajarán de los 20º en toda la noche, puntos del sur, centro y litoral mediterráneo. Eso quiere decir que tendremos una noche tropical en Alicante, Sevilla, Málaga, Almería, Ciudad Real, Madrid, Zaragoza y muchas ciudades más. Por la tarde subirán aún más que hoy en toda la península, salvo en Lugo, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde hoy bajarán y se quedarán en máximas más cercanas a los 20º. En Canarias no se esperan cambios. Y atención que tendremos los primeros avisos de nivel naranja en Jaén y Cordoba donde pasaremos de 40º a la sombra, y avisos por calor también este jueves, ya de nivel amarillo, en el sur de la Comunidad de la Madrid, el Ampurdán o la ribera del Ebro en Navarra y Zaragoza donde pasaremos de 36º. Además, otra característica muy veraniega del tiempo de este jueves: la calima, el polvo en suspensión, que irá enturbiando sobre todo los cielos de la mitad sur y centro de peninsular. Por la tarde tendremos también más que podrían dejar algunas tormentas, sobre todo por Ávila, Segovia y sierras de la zona centro. El viernes bajarán 10º las temperaturas en el oeste de Andalucía y llegarán por el oeste las primeras lluvias que el fin de semana se extenderán por casi toda España».

El fin de semana es cuando llegan las fuertes lluvias: «Así es amigos. Notable cambio de tiempo para este próximo fin de semana de la mano de una pequeña DANA o borrasca atlántica que dejará un predominio de cielos nubosos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en la mayor parte del territorio peninsular. Lluvias muy repartidas este próximo sábado e incluso algunas abundantes, como las que podrían caer en el interior de Galicia y de Asturias, Castilla y León y las montañas del centro, donde los chubascos puedan ir acompañados de granizo y no se descarta que sean localmente fuertes. Pero en el resto de la península también es probable que pueda caer algún chaparrón, salgo en costas de Alicante, Murcia y Almería. En Baleares y en Canarias no se esperan. Y el domingo las lluvias más fuertes y abundantes podrían descargar en el extremo oriental del Cantábrico, Pirineos, alto y medio Ebro y en los sistemas Central e Ibérico. Por el contrario, ya serían menos probables en el tercio sur peninsular, sobre todo en las costas de Murcia y Andalucía donde, además de en los archipiélagos, son poco probables».