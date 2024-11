Roberto Brasero confirma el cambio del que todos hablan: atentos a las próximas horas

El cambio del que todos hablan lo confirma Roberto Brasero, están muy atentos a una serie de fenómenos que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Este experto sabe muy bien qué podemos empezar a esperar en unos días en los que realmente todo puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos días en los que todo es posible. Ahora más que nunca, la previsión del tiempo es destacada en determinados puntos del país.

Miramos al cielo y esperamos un destacado cambio de ciclo que puede acabar destacando aún más. Ante una serie de detalles que puede acabar siendo lo que marque un fin de semana de plena actividad. En estos días en los que debemos empezar a prepararnos para dar un cambio de ciclo en lo que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por aquello que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estas jornadas que tenemos por delante, para organizarnos, tocará estar pendiente del tiempo.

Confirma Roberto Brasero el cambio del que todos hablan

Estamos viviendo un mes de noviembre con unas temperaturas que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Estos días todo es posible, especialmente en unos momentos en los que todo el mundo está pendiente de unos cambios que pueden llegar a ser significativos.

Roberto Brasero ha sido uno de los que se adelanta a la previsión del tiempo, especialmente cuando las cosas, pueden acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Por lo que este fin de semana, uno de los primeros en los que puede empezar reinando la estabilidad, estará presente.

Llevamos unos días que han sido muy lluviosos, sin ver la luz del sol durante más de una semana, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que está por llegar. De la mano de una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.

Miramos al cielo y esperamos un cambio que puede llegar a ser significativo. A la espera de que cambie, las noticias quizás no serán tan buenas como esperaríamos. Es el momento de apostar claramente con su previsión del tiempo.

Atentos a la previsión del tiempo

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, se ha convertido en tendencia al dejar muy claro qué es lo que nos está esperando, de la mano de una previsión del tiempo con novedades destacadas. Los mapas no dejan ninguna duda de lo que nos está esperando de la mano que todo puede ser posible.

La previsión no deja ninguna duda: «Por lo tanto a lo largo del sábado en general se debería ir abriendo claros en el cielo desde el oeste peninsular hasta el centro a lo largo del día… pero en este, cuando el frente llegue allí y encontrarse con ese aire frio en altura que irá llegando de nuevo como hemos dicho, podría reactivar esa inestabilidad y que se generen nuevas tormentas, probables de nuevo puntos del sur de Cataluña y en Castellón, pero sobre todo en la isla de Mallorca a partir de la tarde con la previsión, insisto, que tenemos ahora. Las temperaturas seguirán este sábado parecidas a las del viernes y muy altas por lo tanto en el este de Canarias. Bajarán en el sureste y Baleares en esas zonas todavía veremos nubes y de nuevo las tormentas que puedan caer en el archipiélago, posiblemente alguna fuerte, hay que estar atentos. Ya decimos, no hay que bajar la guardia de los posibles cambios del fin de semana por esa inestabilidad que no termina de abandonar el Mediterráneo. También continuarán las lluvias hacia el norte tercio norte peninsular Galicia, comunidades del cantábrico Pirineos y el resto de España deberá ser un domingo soleado con temperaturas similares a las del sábado».

Siguiendo con la misma previsión: «Es probable que a partir del martes de la semana que viene empiece a llegar una masa de aire más frío. Ya no hablo de capas altas de la atmósfera (el que influye en la tormenta) sino en capas media y bajas: el que notamos en las temperaturas. Aire frío procedente del norte de Europa, que se traducirá en una bajada de los termómetros en una parte de España y sobre todo zonas de la mitad norte donde ya podríamos hablar del frío propio de estas fechas. En el resto podemos decir que se va el calor que estamos teniendo, con máximas de este viernes de más de 22º en muchos lugares o de 25º incluso, como los que ayer se alcanzaron A Coruña, convirtiendo el día de ayer en el más cálido mes de noviembre desde que tienen datos en esa capital gallega».

Tendremos que preparar la chaqueta a partir de la semana que viene: «Hoy ya han bajado con las temperaturas en Galicia y otras zonas de oeste peninsular. Tras la llegada del frente Atlántico ese ligero descenso se podía prolongar durante el fin de semana y se acentuaría sobre todo a partir de la semana que viene. No hablando de olas de frío, sino de regresar a temperaturas Propias de estas fechas, es decir, más frescas que las que estamos teniendo ahora y de usar esas prendas de abrigo que suelen ser propias de la segunda quincena del mes de noviembre, y que apenas ahora estamos usando».