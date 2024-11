Roberto Brasero activa la alerta y sentencia: mucha precaución en esta parte de España

La alerta está activada por expertos como Roberto Brasero que no dudan en darnos una serie de detalles que serán fundamentales. Este profesional a la hora de dar una acertada previsión del tiempo no ha dudado en lanzar una seria alerta para que todo el mundo pueda estar pendiente de determinados elementos que quizás debemos tener en cuenta y que el tiempo se encarga de descubrirnos. Es hora de dedicar un poco más de tiempo a saber en todo momento qué nos está esperando.

Tocará visualizar esta alerta que quizás no teníamos en mente y ha acabado siendo una realidad en unos días en los que debemos estar pendientes del cielo. Una nueva DANA pero esta vez con un nivel de alerta significativo puede acabar siendo una realidad. Los expertos están muy pendientes de lo que puede pasar y entre ellos, hay una persona que nunca falla. Roberto Brasero se adelanta al tiempo y nos está dando unos registros que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado que fueran una realidad. Miramos al cielo y esperamos que no se repita la catástrofe de días pasados.

Mucha precaución en esta parte de España

España está dividida ante la llegada de una nueva DANA que ha acabado siendo un curioso enemigo ante unos detalles que pueden marcar el futuro. No estamos preparados para un periodo de lluvias que se alargan en el tiempo como este, después de una sequía parece que el agua no se termina nunca.

Lo peor de estos episodios es que el agua cae de forma significativa y directa, en pocas horas o minutos, las consecuencias de esta DANA pueden ser terribles. Las carreteras y las vías de acceso a determinados puntos del país están totalmente cortados, ante una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es el momento de afrontar algunas situaciones que pueden llegar a ser las que han marcado un antes y un después, de la mano de algunos cambios para los que quizás nos debemos acostumbrar. Son días en los que la lluvia cobra protagonismo y se convierte en un enemigo para todos.

El sur y el este de España están en alerta roja, la máxima alerta posible que nos aleja de la estabilidad que hasta el momento de hubiéramos imaginado para esta época del año. En su lugar tenemos que extremar precauciones y estar atentos a la previsión del tiempo.

Activa la alerta Roberto Brasero

Estamos ante una situación de alerta roja, la máxima alerta que puede convertirse en un problema para muchas personas que deben estar atentos a un cielo que nos deja una serie de detalles para los que quizás no estamos preparados. Miramos al cielo y esperamos que Roberto Brasero nos ilumine en esta terrible previsión del tiempo.

Todas las miradas están puestas en estos mapas del tiempo que no dejan ninguna duda ante lo que llega: «La nueva DANA que se descuelga desde el centro de Europa por capas altas de la atmosfera ya ha empezado a entrar en la península por el noreste y la previsión es que cruce en diagonal hacia el suroeste donde se quedaría más o menos estacionaria hasta el viernes, convertida quizá en borrasca fría aislada (BFA). Unido este aire frío en altura al flujo de humedad que aportan los vientos del este en el Mediterráneo, tendremos como consecuencia una situación crítica en el este y sur de España durante al menos las próximas 36 o 48 horas, es decir, desde la tarde de este martes hasta el jueves».

Siguiendo con la misma previsión: «Con este panorama, la Aemet ha actualizado su aviso especial en el que se pueden identificar varias zonas de riesgo importante, como pueden serlo la provincia de Valencia, incluidas las zonas dañadas en la anterior DANA y donde aún luchan contra el barro, y la de Málaga, donde las lluvias también pueden ser persistentes y a ratos muy fuertes. En su nota para este miércoles la agencia estatal advierte de que «se esperan precipitaciones muy fuertes, con probabilidad de que sean localmente torrenciales y persistentes, en varias zonas del área Mediterránea, principalmente Málaga, norte de Alicante, sur de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona; y a partir de la tarde también el litoral norte de Valencia. Es estas zonas son probables acumulaciones en torno a los 150 mm/24 h». No hay que perder de vista el resto del área mediterránea donde se prevén cantidades en torno a los 80 mm/24 h según este aviso especial aunque el problema puede venir también de la intensidad y que en 1 hora te dejen 30 o 40 l/m2 que llenen de golpe algunas ramblas causando lo que se llaman flash flood o inundaciones repentinas. De nuevo zonas de la provincia de Málaga, Valencia, Castellón, Alicante o Tarragona, además de Baleares, han sido identificas como posibles zonas de riesgo importante con aviso naranja por lluvias intensas».