La revelación de Emma García que ha dejado a los seguidores de este famoso programa destrozados

Emma García lleva 20 años siendo uno de los principales rostros de la pequeña pantalla y por ese motivo la confesión que acaba de hacer ha llamado tanto la atención. La presentadora ha desvelado cuál es el único programa en el que no volvería a participar y los fans de este espacio se han llevado las manos a la cabeza. Pero, ¿por qué hay tanto revuelo? Emma García siempre se ha caracterizado por adoptar una postura discreta, cuenta con el cariño del público e intenta no llamar la atención. Esa es la razón por la que su último comentario se ha convertido en tendencia, pues no tiene por costumbre protagonizar este tipo de polémicas.

Emma García llegó a Telecinco por la puerta grande, enseguida triunfó gracias a ‘A tu lado’ y su fama empezó a crecer. Tanto es así que era la comunicadora favorita de Paolo Vasile, el antiguo consejero delegado de Mediaset. Todos los programas que tocaba los convertía en un éxito y lo mismo sucedió con ‘El juego de tu vida’. El concurso empezó a emitirse en 2008 y no tardó en llamar la atención de la audiencia, de hecho se convirtió en uno de los grandes pilares de Mediaset.

La revelación de Emma García

Actualmente, Emma está presentando ‘Fiesta’, un espacio destinado a la crónica social que se emite los sábados y domingos. Hace unos días tuvo la oportunidad de entrevistar a Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrígida, quien se comprometió a visitar el plató para contar su experiencia en primera persona. No tiene por costumbre exponerse de esta forma, pero aseguró que iba a dar el paso por el respeto profesional que le tenía a Emma García. ¿El motivo? Es fan de ‘El juego de tu vida’ y quiere encontrarse con la comunicadora en persona.

«Yo no veo mucho la televisión, pero hace muchísimos años había un programa que yo no me perdía que decía ‘esto es verdad’ o ‘esto es mentira’ y lo presentabas tú. Yo voy donde tú me digas, pero te aconsejo que esperemos a que me invites para que salgan las motivaciones», le dijo Javier Rigau. Fue entonces cuando Emma García hizo una revelación que ha dejado al público sin palabras.

Emma se sincera sobre ‘El juego de tu vida’

Emma García le confesó algo muy interesante al viudo de Gina Lollobrígida. «Tú sabes que ‘El juego de tu vida’, el programa del que hablabas, es el único programa que no volvería a presentar», empezó diciendo en ‘Fiesta’. Al ver la reacción de sus compañeros de programa dio explicaciones.

«Me aburrí. Al final desarrollé tanta psicología con los concursantes. Yo no sabía las respuestas, no quería saberlas, pero por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían, decía ‘mentira o verdad’. Entonces, ya llegó un momento que iba un poquito de sobrada y no me motivaba», comentó con total sinceridad.

El contrato de Emma con Mediaset

Emma García empezó a ganar peso en Mediaset en 2002, a raíz de presentar ‘A tu lado’, un programa que también dio mucha popularidad a rostros tan conocidos como Kiko Hernández o Lydia Lozano. Emma siempre ha contado con el respeto del público y ‘El juego de tu vida’ es una de las joyas de su carrera, por eso ha sorprendido tanto las palabras que le ha dedicado al mítico concurso. No obstante, ha hablado con mucho cariño del mismo porque sabe que todavía hay mucha gente que sigue siendo fan del formato.