La reflexión más sincera de Kiko Rivera sobre la paternidad: «No tenemos dinero»

Kiko Rivera tiene tres hijos: uno con Jessica Bueno y dos con Irene Rosales. A pesar de que su juventud ha sido muy convulsa, el músico ha logrado reconducir su camino y en estos momentos puede presumir de haber formado una familia. Es una de las razones por las que no quieres saber nada de su madre, la archiconocida tonadillera Isabel Pantoja. Después de casarse con Irene Rosales descubrió lo que era el calor de los suyos y se dio cuenta de que Isabel le ha desatendido en muchas situaciones. Telecinco preparó un programa diseñado exclusivamente para él, un espacio titulado ‘Cantora: la herencia envenenada’ donde salieron a la luz detalles que nadie conocía.

Kiko Rivera admitió mientras concursaba en ‘Gran Hermano Dúo’ que había tenido problemas con ciertas adicciones. Según cuenta, tuvo una conversación con su madre y le hizo saber lo que estaba pasando, pero la cantante dio la callada por respuesta y no se implicó demasiado. Siempre siguiendo el relato de Kiko, Isabel se limitó a llevarle a El Rocío para pasar unos días con él lejos del foco mediático. «Lo que hizo fue cambiar los aires acondicionados», comentó el DJ visiblemente molesto.

En las últimas horas ha hecho una reflexión importante acerca de sus hijos. En su día aseguró que no iba a cometer los mismos errores que Isabel Pantoja había tenido con él. Asume que su madre es una estrella internacional que ha estado sujeta a numerosos compromisos profesionales, pero no tolera su ausencia en algunas situaciones que, según él, le han hecho sentir mal. Ahora ha dado una gran lección a todos aquellos que han cuestionado su faceta paterna.

Las palabras de Kiko Rivera sobre la paternidad

Kiko Rivera y Jessica Bueno no estuvieron juntos demasiado tiempo, de hecho su separación fue bastante tormentosa. La modelo se fue fuera de España con el hijo mayor del DJ, atrevimiento que marcó un antes y un después. Afortunadamente han conseguido llegar a un acuerdo y Francisco, que así se llama el joven, tiene un contacto fluido con sus hermanas, Ana y Carlota. El actual marido de Irene Rosales se siente profundamente orgulloso del vínculo que han creado sus pequeños y de alguna forma siente que es mérito suyo, pues les ha inculcado el valor de la familia.

«La mayoría de las veces la gente malinterpreta el significado de ser Padre. Y es que el problema de ser padre es que nunca lo puedes hacer al 100%. Si te dedico tiempo no tenemos dinero. Y si hay dinero no me tienes a mi. No puedo estar y proveer al mismo tiempo porque estoy limitado y con la obligación que vuestras vidas sean mejor que la mí», ha escrito en sus redes sociales.

El gran apoyo de Kiko Rivera

Kiko Rivera no está solo. Siempre ha contado con el respaldo de Irene Rosales, sobre todo desde que decidió romper su relación con Isabel Pantoja. No fueron pocos los que acusaron a Irene de estar detrás de la crisis familiar, pero los que la conocen verdaderamente aseguran que jamás sería capaz de hacer algo parecido. Es cierto que ella no está dispuesta a perdonar a Isabel, pues considera que se ha portado mal con sus hijas, aunque nunca le ha puesto ningún obstáculo para acercarse a Kiko.

El DJ ha aprovechado que lleva un tiempo lejos de los medios para sacar una conclusión sobre su experiencia con la paternidad: «La dificultad de ser padre es que todos lo quieren ahora. La esposa lo quiere ahora. El hijo los quiere ahora. El trabajo lo requiere ahora. Y la oportunidad, la oportunidad es ahora. Y aun así para muchos el ser padre es solo crear una familia, pero para mi es lo mejor que me ha pasado en la vida».

Una vida lejos de Telecinco

La desaparición de ‘Sálvame’ trajo consigo muchos cambios dentro de Telecinco. Los directores de la cadena prohibieron hablar de ciertos personajes y Kiko Rivera pasó a ser «el hermano de Isa Pi». Ni siquiera podían mencionar su nombre, gesto que acabó con la paciencia del sevillano. Esa es la razón por la que terminó cargando duramente contra Mediaset y aseguró que jamás volvería a pisar ningún plató. Lo cierto es que ha vuelto a dar entrevistas reflexionando sobre su faceta privada, pero no ha regresado a la empresa que antiguamente dirigía Paolo Vasile.

La vida de Kiko ha cambiado mucho. Ha encontrado una nueva oportunidad para vivir de su música y considera que resucitar a sus fantasmas del pasado es contraproducente. No obstante, su mujer sí está trabajando en Telecinco como colaboradora de ‘Fiesta’, donde tiene la misión de analizar la última edición de ‘Supervivientes’.