La razón por la que los famosos como Quevedo se sacan el carnet de conducir en Cuenca

Como sucede con todos los secretos, la verdad ha acabado viendo la luz. En los últimos años, una pequeña ciudad en Castilla-La Mancha se ha convertido en el destino favorito de las celebridades que buscan obtener su carnet de conducir sin demasiadas complicaciones. Se trata de Cuenca, una localidad que, sin hacer mucho ruido, ha captado la atención de artistas, influencers y acotres, quienes viajan allí con un objetivo claro: aprobar el examen de conducir de manera rápida.

El motivo de este fenómeno no es casualidad. Todo se debe a una autoescuela en particular que se ha ganado la reputación de ser la opción más efectiva para quienes buscan obtener su licencia sin largas esperas ni procesos tediosos.

La Autoescuela San Cristóbal, conocida también como «la autoescuela de los famosos», ofrece un sistema intensivo que promete resultados casi garantizados en un corto periodo de tiempo. Este centro ha perfeccionado su método a lo largo de los años y ha logrado consolidarse como un referente dentro del sector de la formación vial, atrayendo a estudiantes de todas partes de España que buscan maximizar sus oportunidades de aprobar sin contratiempos.

El tema está de plena actualidad porque Quevedo ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión y ha explicado todo lo que hay detrás. Según cuenta, no tenía demasiado tiempo y sabía que en Cuenca el proceso era más rápido, por eso viajó hasta allí para conseguir su permiso.

¿Cuánto cuesta sacarse el carnet en Cuenca?

El secreto del éxito de esta autoescuela radica en su sistema de enseñanza acelerado. La teoría se imparte en un curso intensivo de cuatro días, con nueve horas diarias de clases. Posteriormente, los alumnos pasan a la fase práctica, que se desarrolla en una semana. En apenas dos semanas, los aspirantes pueden salir con su carnet en mano. Esto ha llamado la atención de muchas figuras públicas que por cuestiones de agenda no pueden permitirse meses de clases.

En cuanto al precio, no es precisamente la autoescuela más económica de España, pero para los famosos, el coste no es un problema. El paquete completo, que incluye las tasas, las clases teóricas y 15 prácticas, ronda los 1.070 euros. Una inversión asumible para quienes buscan optimizar su tiempo y evitar complicaciones.

El centro, además, se ha esmerado en generar un ambiente cálido y acogedor para sus alumnos. Las clases teóricas se imparten en aulas equipadas con tecnología de vanguardia y el equipo de profesores cuenta con amplia experiencia en la enseñanza vial. Los alumnos no solo reciben material de estudio tradicional, sino también acceso a plataformas digitales interactivas que les permiten practicar test en cualquier momento del día, lo que incrementa significativamente las posibilidades de aprobar a la primera.

Quevedo da explicaciones sobre su elección

El cantante ha estado en La Revuelta, donde ha confesado que se había sacado el carnet de conducir en Cuenca: «Me lo saqué literalmente ayer».

El motivo de su decisión era simple: la falta de tiempo. «Tenía un espacio muy corto en enero para poder sacármelo y allí es donde dan el intensivo de nueve días», explica. Entre risas, mencionó que la ciudad cuenta con muy pocas rotondas, lo que facilita la aprobación del examen práctico.

Durante la entrevista compartió una anécdota de sus clases que pudo haber terminado mal. «Casi atropello a uno porque me comí un ceda», confesó. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias graves, aunque provocó risas entre los espectadores y el presentador. Su testimonio solo sirvió para reforzar la idea de que, a pesar de las dificultades iniciales, lograr el carnet de conducir en Cuenca es una opción realista y asequible.

Otros famosos que han aprobado en Cuenca

Quevedo no ha sido el primer ni único famoso en elegir esta ciudad para sacarse el carnet. La Autoescuela San Cristóbal ya ha acogido a numerosos artistas y personalidades. Entre ellos se encuentran la actriz Úrsula Corberó y el dúo musical Andy y Lucas, quienes también optaron por esta vía rápida y eficaz.

En los últimos tiempos, la lista de clientes conocidos ha seguido creciendo con la llegada de figuras del mundo digital, como los influencers Lola Lolita y YoSoyPlex. Las redes sociales han ayudado a popularizar esta opción, mostrando a través de historias y publicaciones la experiencia de los famosos en la autoescuela.

La eficacia del método intensivo y la alta tasa de aprobados (que según la autoescuela ronda el 97%) han convertido a Cuenca en un destino codiciado para obtener el carnet de conducir. La ciudad ofrece una ventaja adicional: al no ser un núcleo urbano con un tráfico denso ni una orografía complicada, las pruebas prácticas suelen ser menos desafiantes en comparación con otras capitales españolas.

El caso de Quevedo nuevo, pero nombres como Marta Torné, Hugo Silva y Paco León también han vivido la experiencia. La tendencia parece seguir en aumento y todo apunta a que Cuenca continuará siendo la opción preferida de las celebridades para obtener su licencia de conducir sin demasiadas complicaciones.