Lola Lolita es una de las caras nuevas que El Desafío ha conseguido llevar a la televisión después de triunfar enormemente en redes sociales. La creadora de contenido ha conseguido hacerse fuerte en la parte alta de la clasificación gracias a dos buenas actuaciones en los dos primeros programas, pero en el tercero se ha tenido que enfrentar a la apnea, la más complicada de todas. La suya ha tenido especial presión, ya que la semana pasada Feliciano López se metió entre los 10 primeros de la lista de los concursantes que más tiempo han aguantado bajo el agua, por lo que sería muy complicado conseguir impresionar al jurado.

Nada más llegar a los ensayos, ha avisado de que tenía muchos «nervios» y miedo por la gran competencia: «Tengo dos pulmoncitos enanos en este cuerpo que no pueden aguantar el mismo oxígeno que Feliciano, por ejemplo». En este caso es más la mente la que juega malas pasadas, motivo por el que ha tenido momentos en los que pensaba que se iba a desmayar, un problema que le ha provocado luchar mucho por lograr una buena marca. «Los nervios me pueden jugar una muy mala pasada», es la frase con la que ha dejado claro que todo podría salir mal si una vez en la piscina no se conseguía relajar.

Una vez en la prueba, la alicantina ha comenzado muy bien su apnea, pero al llegar al minuto y medio las cosas han comenzado a complicarse. Los espasmos han comenzado a apoderarse de ella, tanto que los nervios la han descontrolado por completo y pasados los dos minutos era todo su cuerpo el que se movía sin parar.

Para evitar que saliese antes de lo esperado, Juandy (el coach de esta prueba) le ha ido gritando en todo momento que por favor luchase y que aguantase un poco más antes de rendirse. La preocupación en el plató era enorme, ya que el público y sus compañeros de programa la han visto sufrir mucho, por lo que en algunos momentos pensaban que podría pasar algo grave.

Finalmente, a los tres minutos ha recibido la orden de su coach de salir a la superficie, logrando así una gran marca, aunque no le ha servido para llegar a la parte más alta de la clasificación. Después de los más de cuatro minutos de Feliciano López de la semana pasada, el top 10 sólo queda reservado para los que logren aguantar más de cuatro minutos bajo el agua.

Una vez que ya estaba fuera del tanque de agua, Lola Lolita ha podido sonreír orgullosa de su marca, algo merecido después de luchar contra su cuerpo. Roberto Leal se lo ha dejado claro, ya que él ha visto muchas apneas a lo largo de estas temporadas de El Desafío, pero ninguna tan agónica como la suya.

«Yo sentía que me moría. Digo: ‘Me ahogo, me ahogo’», ha explicado sobre su lucha. También ha aclarado que tenía frío, por eso también podía ser la razón de tener tantos problemas durante la prueba.

Santiago Segura, miembro del jurado, le había prometido a la concursante darle sus 10 puntos si superaba los tres minutos, algo que ha conseguido por tan solo un segundo. El director y actor ha cumplido su palabra y le ha dado al final de la noche la máxima puntuación, aunque con eso no ha podido lograr que fuese ella la ganadora de la noche.