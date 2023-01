La prueba de ADN que podría cambiarlo todo en la familia de María Teresa Campos

El clan Campos no deja de ser noticia. A todo el «culebrón» que ha surgido a raíz de las supuestas grabaciones que Gustavo, el chófer de Maria Teresa Campos, tendría sobre una de sus hijas Carmen Borrego, y otras personas del entorno de la popular periodista, parece que se suma ahora una «bomba» que tendría que ver con un pariente que nadie conocía hasta hace un tiempo. Y todo a raíz de una prueba de ADN que lo ha cambiado todo en la familia de María Teresa Campos.

La prueba de ADN que ha revolucionado al clan Campos

Durante las últimas semanas han sido muchas las horas de televisión que ha ocupado la supuesta traición de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos hacia esta y el resto de su familia. La presentadora y periodista habría sido traicionada a raíz de unas grabaciones del que siempre ha considerado como un «hijo» mientras que Terelu y Carmen Borrego, siempre se han referido a él como «hermano».

Sin embargo una prueba de ADN fue la que finalmente confirmó la existencia del «auténtico hermano» de las dos hermanas Campos y no, no es Gustavo.

Durante años se había especulado sobre el supuesto hermano que tendrían Terelu y Carmen Borrego, fruto de una relación anterior que tuvo su padre, antes de casarse con Maria Teresa Campos y aunque él sigue siendo anónimo se sabe que ya hace tiempo que se confirmó el parentesco con parte del clan Campos.

María Teresa Campos ocultó a sus hijas que tenían un hermano

J.R.M. estas son las siglas del nombre del primer y único varón de José María Borrego, padre de Terelu y Carmen Borrego y del que estas no tuvieron conocimiento hasta 1996, el año en el que su madre triunfaba en las mañanas con el espacio ‘Día a día’. Borrego era la directora del programa y Terelu debutó primero como colaboradora y luego dio el salto como presentadora de algunas de las secciones del programa antes de dar el salto al frente de ‘Con T de Tarde’ en Telemadrid.

Todas ellas eran felices y tenían éxito en televisión y fue en aquella época cuando María Teresa le confiesa a sus hijas que tienen un hermano secreto. Fue la mujer de J.R.M quien propició el que se conocieran los tres dado que tanto Terelu como Carmen Borrego accedieron a verse con él y a iniciar una discreta relación que por lo visto se mantiene a día de hoy.

De hecho, no dudaron en hacerse unas pruebas de ADN para confirmar que J.R.M fuera realmente su hermano. Y el resultado de estas fue positivo de modo que desde entonces, Terelu y Carmen saben que tienen a este hermano del que sin embargo se distanciaron un poco cuando se supo que había sido condenado a dos años de cárcel aunque finalmente no los cumplió por no tener antecedentes.