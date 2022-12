Quién es Gustavo González, el chófer de María Teresa Campos que conoce todas las intimidades de la familia

Gustavo González ha trabajado como chófer de María Teresa Campos durante más de 30 años, esto ha hecho que se convierta en un amigo y confidente de la conocida periodista y de su familia. Ahora parece que está en el punto de mira de la familia y la polémica no se queda atrás, descubre aquí más detalles sobre el mismo.

Gustavo González, el chófer de María Teresa Campos

Más allá del ámbito laboral que lo unió a la familia Campos, Gustavo ya se había convertido en uno más del clan y era considerado una pieza clave en el cuidado de María Teresa Campos, sobre todo desde que se retiró de la vida pública. Después de más de tres décadas trabajando de la mano de esta mediática familia, la prensa no le es extraña, además, es conocedor de las intimidades de los familiares y los mismos han destacado su lealtad en varios momentos de su relación años atrás.

Días atrás su nombre llegaba a los titulares y no por la mejor razón. Es la mano derecha de María Teresa Campos y también su chófer de confianza y se le acusó de ser el responsable de filtrar información sobre la famosa comida de Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Alejandra Rubio, Kiko Hernández y Belén Ro en casa de la veterana presentadora de la familia Campos.

La misma Terelu Campos se mostraba ‘muy decepcionada’ con una persona que ya consideraba como uno más en la familia. «He aplicado el sentido común y he llegado a conclusiones que sé que no son erróneas» confesaba la misma, dejando entrever que varios movimientos habían resultado sospechosos y que ponían a Gustavo en duda como fiel amigo de la familia.

La tensión apareció en esta larga relación que los ha unido durante años y parecía que Terelu Campos dejaba entrever que este habría colaborado con Belén Ro al filtrar la famosa cita que tuvo lugar en casa de María Teresa Campos. La misma Terelu mantuvo una conversación con Gustavo para poder hablar con detalle de lo ocurrido y no dudó en contar algunos detalles sobre la situación.

«Cuando acabó la conversación él entendió perfectamente mis sentimientos y lo que había ocurrido. Él me manifiesta que no había sido consciente y yo le digo que voy a hacer un ejercicio para creerlo porque, si no es consciente, me parece una torpeza por su parte» comentaba la hija de María Teresa Campos sobre lo ocurrido y la conversación que había mantenido con el chófer que llevaba años siendo la mano derecha de su madre.

Un momento de tensión con Gustavo, que los últimos años ganaba importancia en el cuidado de María Teresa Campos y también, en la prensa. Siempre había mantenido un perfil discreto frente a la fama de la familia, que a día de hoy, sigue siendo de las más mediáticas de España. Aun con ello, el año pasado concedió dos exclusivas junto a María Teresa Campos y con ello, se daba a conocer ante al gran público como un aliado de la familia Campos, con la que llevaba casi tres décadas trabajando.