Si es que algún momento hubiera paz en la familia, ésta está a punto de estallar por los aires. Gustavo, conductor y confidente de María Teresa Campos, va a dar una exclusiva este miércoles en una revista del corazón para sorpresa de propios y extraños. Ha sido la propia periodista quien ha pedido a su hombre de confianza que hable públicamente para aclarar algunos aspectos. Sin embargo, lo sorprendente es que ninguna de las hijas de la comunicadora era consciente de esto, pero cuando una lo fue, la otra no. Un entuerto que no hace más que evidenciar la poca sintonía que últimamente tienen Carmen Borrego y Terelu Campos.

La expectación ante lo que pueda decir es máxima porque el chófer de la matriarca del clan nunca ha roto su silencio. Hasta ahora. Para abrir todavía más el apetito, Belén Esteban ha advertido en Sálvame del seísmo que se espera cuando se descubran sus declaraciones: «No sabéis la que se avecina…», ha empezado diciendo. La colaboradora ha dado más intriga al asunto: «Cuando veáis lo que tengo vais a flipar, solo os puedo decir que esto se ha hecho con desconocimiento de las hijas», avanzaba.

¿Por qué María Teresa Campos ha ocultado a su familia sus planes con Gustavo? Carmen Borrego ha intervenido telefónicamente en el programa de Telecinco para dar su opinión: «Le he dicho a Belén que me enteré ayer cuando ya estaba hecha. Mi madre le había pedido a Gustavo que hablara para aclarar unas cosas. Me lo contó él ayer y yo le dije que cómo no me lo había dicho y su respuesta fue que ‘ya te dije que Teresa me pidió que hablara’ pero no sé lo que dice en la exclusiva», ha argumentado. Además, se mostró completamente segura de que «no va a hablar mal de mi madre ni de mi hermana ni de mí».

La hija pequeña de la Campos ha tratado de aclarar el entuerto, pero lo que ha hecho ha sido enredarlo más. Gustavo no hizo partícipe de esto a Terelu Campos, «No avisé a Terelu porque no sé si Gustavo ha hablado con ella o con mi madre. No recuerdo si le dije si había hablado con Terelu…». Todo un lío por el que reconoce que ambas hermanas tienen una conversación pendiente. La madre de Alejandra Rubio llamó a Borrego el lunes por la tarde para hablar del asunto, pero faltó comunicación. Belén Esteban ha podido hablar con Terelu Campos, quien se mostró muy dolida con Gustavo: «Está muy jorobada», ha dicho la de Paracuellos. Sea como fuere lo que parece cierto es que la relación entre ellas las hijas de María Teresa Campos está lejos de ser fluida, al menos en estos momentos.

Gustavo, que jamás ha hablado, ha roto su silencio en una exclusiva 😮 #yoveosálvame https://t.co/2XhPiVlGKQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 19, 2021

Carmen está segura de que todo el dinero lo va a cobrar Gustavo, así como que su madre no está enfadada por ello porque ha sido una decisión suya. Presumiblemente, quiere dar a conocer en boca de su chófer algunos datos y/o pruebas hasta ahora desconocidas de su tormentosa ruptura con Edmundo Arrocet. El periodista Pepe del Real adelantaba esta misma mañana en El Programa de Ana Rosa que «Gustavo ha escuchado muchas conversaciones privadas, incluido del servicio doméstico de la casa de Teresa y es probable que no dejen en buen lugar a Bigote. Puede contar detalles íntimos». En tan solo unas horas saldremos de dudas.