El provocador gesto de Clara Chía que desató la ira de Shakira: fue en el jardín de sus suegros

Lo de Shakira y Clara Chía Martí parecía en un primer momento una relación destinada al fracaso debido a un nexo en común, Gerard Piqué, que había dejado a la primera para irse con la segunda, su actual pareja. Sin embargo, el hit mundial de la cantante colombiana junto a Bizarrap dejó claro en su letra que hay algo más, rencillas personales que pueden explicarse, por supuesto, en la famosa y supuesta infidelidad previa a la ruptura de Shakira y Piqué, pero también desde un gesto polémico de la joven catalana que provocó a la artista de Barranquilla.

Ya lo decía Shakira en una de las partes míticas de su canción en la BZRP Music Sessions #53. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena». Los motivos parecían los celos, pero podría haber algo más escondido para que la famosa cantante no sólo lanzara sus dardos a Gerard Piqué en el exitazo de ventas lanzado la semana pasada, si no que también Clara Chía fuese su diana.

El motivo viene desvelado en EsRadio y comenzaría con que Piqué habría visitado la casa de sus padres el pasado verano en más de una ocasión junto a Clara Chía, pese a que el divorcio con Shakira no estaba ni mucho menos cerrado, tampoco anunciado. La joven habría aprovechado para bañarse en la piscina y tomar el sol en el jardín, algo del todo normal de no ser porque la casa de los suegros colinda con la de Shakira, que residía –lo sigue haciendo– casi puerta con puerta con los padres de Gerard y podría haber visto a Clara Chía.

Por supuesto, esto se entendió por parte de Shakira como una provocación de la joven hacia ella, de ahí la animadversión que, por motivos más allá de los obvios ha cogido a Clara Chía desde entonces. La cantante decidió tiempo después preparar una canción de venganza y, claro, Martí era una de sus dianas, con esos «valgo más que dos de 22» o las comparaciones en las que dibuja a la modelo e influencer como un Casio o un Twingo.

El refugio de Clara Chía contra Shakira

Clara Chía continúa pagando los platos rotos de la canción de Shakira con Bizarrap y de una letra que apunta claramente a ella como protagonista junto a Piqué. La joven se habría refugiado en casa de sus padres en un tiempo en el que Gerard, además de no parecer importarle demasiado lo sucedido, se encuentra en punto álgido con sus negocios y debe viajar más de lo habitual. La periodista Laura Fa pone algo más de informción en el tema, dejando claro que la letra de la BZRP Music Sessions #53 ha generado un gran malestar en Clara Chía y ha sembrado la duda incluso sobre una posible vuelta, o voluntad de vuelta, de Piqué junto a la madre de sus hijos.