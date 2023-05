El primo favorito de Tamara Falcó cuenta qué va a pasar con la boda tras el desastre del vestido

“Es una pena”. Esas han sido las palabras exactas de Álvaro Castillejo, el primo preferido de Tamara Falcó. ¿Quieren saber lo último que ha pasado? Que las diseñadoras de Sophie et Voilà, la firma de ropa que iba a vestir a la hija de Isabel Preysler en su boda, han roto la vinculación laboral que tenían con ella. Se niegan a seguir sus pasos porque supuestamente Tamara quería plagiar el traje de una conocida marca. La marquesa de Griñón niega esta versión. Asegura que ha tenido muchos problemas con Sophie et Voilà porque no lograron entenderse, pero promete que ella no quería copiar a nadie.

Álvaro Castillejo ha hablado por primera vez de este tema y ha sido muy contundente. Asegura que se ha enterado de todo por la prensa, lo que le da la razón a Tamara Falcó. La marquesa asegura que ella pensaba que todo estaba bien, pese a las diferencias que tenía con las diseñadoras. Sin embargo, descubrió por los medios de comunicación que ya no querían vestirla. Las dueñas de Sophie et Voilà prometen que se pusieron en contacto con ella antes de anunciar la decisión que habían tomado.

El primo de Tamara Falcó da la cara

Tamara Falcó tiene una relación muy especial con Álvaro, por eso a todo el mundo le ha extrañado que no estuviera al tanto de las diferencias entre Tamara y las diseñadoras de Sophie et Voilà. Ha asegurado que, a pesar de ser un buen problema, todo sigue adelante. La novia de Íñigo Onieva sigue igual de feliz e ilusionada que siempre. No tendrá grandes obstáculos para vestirse en su gran día, de hecho ya hay más de 30 diseñadores que se han puesto en contacto con ella.

Las declaraciones de primo de Tamara confirman las sospechas: hay muchos artistas que quieren trabajar con la marquesa de Griñón y formar parte de uno de los eventos más importantes de la crónica social. “Estoy sorprendido y es una pena, pero seguro que hay más diseñadores que la quieran vestir. Se busca a otro, no pasa nada porque va a estar guapísima”, ha declarado. Ha insistido mucho en que no se ha enterado hasta que las diseñadoras que iban a hacer el vestido de Tamara emitieron el comunicado.

¿Una boda maldita?

‘El Programa de AR’ ha puesto encima de la mesa un debate interesante. La hija de Isabel Preysler anunció que iba a casarse con Íñigo Onieva y los problemas no tardaron en llegar. Primero descubrió que el empresario le había sido infiel. Lo solucionaron. Tamara retomó sus planes de boda y hace poco tuvo una caída en ‘El Hormiguero’. Ha estado usando muletas hasta hace nada y ahora se ha enterado de que no tiene vestido. ¿Qué va a hacer? Saldrá de esta, pero son muchos los que ya hablan de una “boda maldita”.

Álvaro Castillejo se muestra optimista

Álvaro le ha querido restar importancia al asunto, quizá porque es consciente de los rumores que están encima de la mesa. “Encontrará a alguien más, se arregla y ya está. Qué todo sea un vestido ¿no?”. También ha prometido que no ha hablado con Isabel Preysler, así que no sabe qué piensa de todo esto. “No lo sé, preguntárselo a ella. Me estáis haciendo unas preguntas y no sé nada. Te puedo dar mi opinión: es una faena”. Sin embargo, él siempre estará cerca de Tamara Falcó.