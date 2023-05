Tres vestidos de novia marca España que podrían solucionar la última ‘papeleta’ de Tamara Falcó

No cabe duda de que una de las noticias de la semana no es otra que la de que Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Apenas quedaban dos meses para que la marquesa de Griñón se diera el «sí, quiero» frente a Íñigo Onieva cuando la marca encargada de confeccionar su traje nupcial ha lanzado un comunicado con el que admiten que su clienta habría llevado a cabo un «incumplimiento contractual» a la hora de «traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño» por las que la marca «no puede cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó» que «se acercan demasiado a diseños ajenos» que nada tienen que ver con los de la firma Sophie et Voilà. Un durísimo varapalo que tanto la protagonista como su futuro marido recibían a través de la prensa y por el que la hija de Isabel Preysler se ha visto obligada a barajar otras alternativas estilísticas que probablemente ya se alejen de la marca España.

Sin embargo, LOOK ha llevado a cabo una recopilación de propuestas de la firma gallega Boüret que podrían encandilar a la ganadora de MasterChef Celebrity sin necesidad de salir de España. Se trata de tres diseños con un denominador común: el escote en la espalda. Una forma que podría encajar a la perfección con el exquisito gusto estilístico de Tamara y que podría hacer cumplir su deseo a la hora de llevar la marca España por bandera de cara a uno de los días más importantes de su vida.

La primera opción de la firma mencionada ha sido bautizada como Colonna. Es el viejo Hollywood en todo su esplendor en un vestido, rebosando glamour con una majestuosa silueta que congrega la elegancia pura y atemporal. Para ello, ha sido realizado en crepé y satén de seda con un profundo escote en la espalda, teniendo la alternativa también de quitarle la cola para darlo todo en el baile. Sin duda alguna, un impecable diseño que haría brillar a Tamara aún más si cabe frente a sus 400 invitados y a su futuro marido.

Otra de las opciones es Turandot, un vestido atemporal y moderno, además de elegante y sensual, que cuenta con una cola desmontable. Un diseño más atrevido que el anterior, sobre todo teniendo en cuenta que posee una silueta mucho más pegada al cuerpo y un enorme lazo en la parte trasera que hace que sea una alternativa cuanto menos original.

Por último, Boüret también ofrece La Traviatta, un vestido joya de inspiración años 30 realizado totalmente en seda. Pura elegancia con la que la marquesa de Griñón podría sentirse como una Diosa del Olimpo en toda regla, contando con una preciosa caída desde los hombros hasta la parte trasera al más puro estilo griego que funciona como perfecta capa para entrar a cualquier templo religioso.