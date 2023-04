Campanas de boda en Hollywood: las celebs que se comprometieron jóvenes como Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las personalidades más comentadas de los últimos días, y no es para menos. Hace tan solo un año, la protagonista de la famosa serie de Netflix Stranger Things oficializaba su relación con Jake Bongiovi en los Premios BAFTA. Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que, doce meses después, la pareja confirmaría su compromiso nupcial pese a tener 19 y 20 años, respectivamente. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría para algunos de sus seguidores, que consideran que quizá es un poco pronto para que los dos jóvenes den un paso al frente tan importante en sus vidas del que han hecho partícipes a sus seguidores a través de sus cuentas de Instagram con una imagen en blanco y negro y una frase de la canción Lover, de Taylor Swift.

Sea como fuere, lo que está claro es que las cosas entre ellos parecen ir viento en popa y no están dispuestos en dar ni un solo paso atrás en su decisión, siguiendo así la estela de muchos otros rostros conocidos que también se comprometieron con sus parejas cuando eran bastante jóvenes. Una serie de casos que hemos tenido oportunidad de recopilar en LOOK y que te mostramos en este post para aclarar que la joven actriz y el hijo de Jon Bon Jovi no han sido los primeros famosos que han pasado por el altar a una edad temprana.

Fue en 2012 cuando, con tan solo 19 años, Miley Cyrus se comprometió con Liam Hemsworth para así iniciar su camino hacia al altar. Algo que finalmente resultó ser un fiasco para ellos, que rompieron en 2013 y no sería hasta diciembre de 2018 cuando volvieran a unir sus vidas dándose el «sí, quiero», pese a que a día de hoy no están juntos y la cantante incluso le ha dedicado su tema Flowers, que ya es toda una declaración de intenciones repleta de indirectas hacia el que fuera su compañero de vida.

Del mismo modo, Ariana Grande se comprometió a los 23 años con Pete Davidson, concretamente en 2018 cuando tan solo llevaban unas semanas inmersos en una relación sentimental. Una historia romántica aparentemente feliz que no tuvo el final que tal vez ambos habrían deseado, motivo por el que en octubre de ese mismo año su compromiso se canceló y decidieron tomar caminos separados. Algo que también hizo Justin Bieber con 24 años junto a Hailey Baldwin, aunque en este caso tuvieron un desenlace mucho más alegre, ya que a día de hoy siguen casados y disfrutando de uno de los romances más sonados de los últimos tiempos.

Otras celebrities de la talla de Hilary Duff, Avril Lavigne o Sophie Turner también decidieron vestirse de blanco a una temprana edad, aunque únicamente la última de ellas sigue manteniendo su compromiso intacto junto a Joe Jonas.