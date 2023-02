La sorprendente opinión de Elsa Pataky sobre la canción viral de Miley Cyrus con dardo a Liam

Elsa Pataky no para. Pese a haber establecido su residencia junto a su familia en Byron Bay, siempre que tiene oportunidad, la actriz no duda en volver a su tierra natal. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando la intérprete ha viajado hasta España por motivos laborales, concretamente para presentar las nuevas propuestas de Gioseppo para el verano. Una esperada aparición pública por parte de la protagonista con la que ha podido responder a las preguntas de los medios de comunicación, concretamente a las que tienen que ver con la salud de su marido, Chris Hemsworth.

Era durante el pasado mes de noviembre cuando se daba a conocer que el artista encargado de dar vida a Thor había descubierto que tenía una predilección genética para sufrir Alzheimer de cara al futuro. Un durísimo varapalo que trastocaba los planes del australiano y de sus seres queridos, que habrían optado por disfrutar plenamente de sus vidas en común antes de que el actor pueda padecer síntomas como la confusión, los problemas de memoria o incluso los de comunicación. Sin embargo, esto no parece ser un hándicap en su historia de amor con Elsa y así lo ha reflejado ella misma: «Él lo único que tiene es un gen, que quiere decir que pueda tenerlo pero no que lo vaya a tener. No se va a retirar», aseguraba, dejando entrever que su marido únicamente había querido tomarse un respiro laboral para volver a ejercer su profesión con más fuerza que nunca.

No obstante, la familia parece estar preparada para todo lo que pueda suceder en el futuro, razón por la que la propia Pataky protagonizaba un romántico vídeo caracterizada de anciana que no pasaba desapercibido en ningún rincón del planeta: «Fue un cambio tan grande de repente… La respuesta de Chris fue muy bonita, no sabía nada», señalaba, visiblemente emocionada de que su marido hubiera tenido oportunidad de expresar sus emociones en una situación tan especial.

Por otro lado, otro de los temas que ha girado en torno a la familia en las últimas semanas es la publicación de Flowers, la nueva canción de Miley Cyrus que ha resultado ser todo un éxito y un dardo hacia Liam Hemsworth. Algo a lo que prefieren hacer caso omiso tanto el hermano como la cuñada del intérprete de La última canción, y así lo ha admitido para las cámaras de Gtres, apuntando que ambos «lo dejaron hace mucho tiempo” y que «es un tema del pasado»: «Ella puede hacer lo que quiera, ya no tenemos relación», zanjaba, para después revelar que se trata de una melodía que le gusta bastante: «La canción me encanta, pero esa es la vida de Liam y la respetamos», concluía, demostrando así que se trata de un asunto del que no hablan mucho en la familia, aunque indudablemente es una canción que ha alcanzado la popularidad inmediata.