Preocupación por el estado de salud de uno de los personajes más queridos de ‘La que se avecina’

Tal y como hemos explicado en OKDIARIO en diferentes ocasiones, La que se avecina es una de las series más populares de nuestro país y los actores que han aparecido en ella se han ganado el corazón del público. Por ese motivo, el protagonista de nuestra noticia de hoy no ha tardado en recibir miles de mensajes de apoyo a través de las redes sociales. A continuación, vamos a hablar del caso de Jimmy Shaw, quién lleva tres años luchando contra una enfermedad muy complicada. Él ha estado en silencio, pero su compañera Cristina Castaño ha emitido un comunicado donde informa del verdadero panorama al que se enfrenta.

«Nos conocimos hace años en La que se avecina y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del «puré de verduro». Hoy, @misterjimmyshaw , al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda», ha empezado diciendo la actriz. Sus palabras han tenido mucha repercusión porque hace unos meses fue madre y la prensa está pendiente de todos sus movimientos. La artista ha explicado que Jimmy Shaw no se encuentra en una situación favorable y las alarmas no han tardado en saltar. «Desde hace 3 años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados», comenta Castaño.

«La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social. Así que, desde mi perfil aprovecho para quien quiera y pueda, aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin».

Cristina Castaño ha animado a sus fans a aportar algo de dinero para intentar que su amigo supere el bache cuanto antes. «Para donar (no importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida), entrad en mi storie o en el link de mi Biografía, y ahí encontraréis toda la información del crowdfunding, de la operación y de la historia de Jimmy. Gracias a todos de antemano. Jimmy y toda su tribu os agradecemos cualquier energía amorosa para todo este duro proceso», concluye. Como era de esperar, hay mucha gente que se ha movilizado, así que es un buen momento para recordar quién es este artista.

Jimmy, un actor internacional

Jimmy Shaw es un actor estadounidense con una sólida trayectoria internacional que ha sabido hacerse un hueco en la industria audiovisual española. Nacido en Los Ángeles en 1969 y criado en un pequeño pueblo de Massachusetts, comenzó su carrera con papeles secundarios en producciones de éxito en Estados Unidos, como Sensación de vivir o Will & Grace.

Tras estudiar interpretación en Nueva York, su vida dio un giro inesperado en 2001, cuando viajó a España con la intención de aprender el idioma durante unos meses y terminó estableciéndose en el país de manera definitiva. Desde entonces, ha desarrollado una carrera muy activa, participando en algunas de las series más reconocidas de la televisión. Aunque muchos lo recuerdan por su papel de Matthew en La que se avecina, donde apareció en cinco episodios, su filmografía en España incluye títulos tan destacados como Águila Roja, El tiempo entre costuras, El Ministerio del Tiempo o Cuéntame cómo pasó, consolidando así su presencia en la pequeña pantalla.

Su versatilidad como intérprete le ha permitido trabajar a ambos lados del Atlántico, combinando proyectos en España con producciones internacionales. De hecho, en 2022 compartió pantalla con Emily Blunt en la miniserie británica The English, lo que supuso uno de los hitos más recientes de su carrera en el mercado anglosajón. A ello se suma su participación en un episodio de la aclamada serie 30 Monedas, dirigida por Álex de la Iglesia, donde volvió a demostrar su capacidad para adaptarse a distintos registros.

Además de su faceta televisiva y cinematográfica, Shaw ha mantenido una estrecha relación con el teatro, donde ha participado en diversas producciones que le han permitido mostrar una faceta más cercana al público. Su experiencia como actor se complementa con su labor como guionista y productor, así como con su faceta docente, ya que ejerce también como profesor de interpretación, transmitiendo su conocimiento y experiencia a nuevas generaciones de actores.

La vida privada de Jimmy Shaw

En lo personal, Jimmy Shaw ha compartido en varias ocasiones su felicidad a través de sus redes sociales tras haberse casado hace un año con su actual esposo. El actor se ha mostrado muy orgulloso de esta etapa vital, en la que combina su vida profesional con un fuerte compromiso en causas sociales, especialmente vinculadas a la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Esta faceta solidaria refleja una personalidad sensible y comprometida, coherente con la visión que ha mostrado en muchas de sus entrevistas, donde insiste en la importancia de que las figuras públicas utilicen su visibilidad para apoyar proyectos con impacto positivo en la sociedad. Ahora le toca a él recibir apoyo y los resultados no han tardado en llegar.