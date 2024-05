Álex de la Iglesia ha anunciado en redes sociales la cancelación de su serie 30 monedas. Max (plataforma antes conocida como HBO Max) ha decidido no renovar la ficción por una tercera temporada, por lo que deja a los fans sin un final digno. «30 monedas es parte de mi vida. Voy a hacer lo imposible por terminarla». Ha escrito el director bilbaíno en su cuenta personal de X (antes Twitter). Y es que, como él mismo advirtió cuando presentó la serie en 2020, ésta siempre ha estado concebida como una trilogía. Hace medio año que se estrenó la segunda temporada y aunque tiene una gran cantidad de admiradores por todo el mundo- en EEUU fue un éxito considerable- , es cierto que se trata de un producto muy caro (unos 28 millones por tanda) y Max, en su nueva etapa, quiere apostar por otro tipo de producciones.

El lunes 20 de mayo, el director de cine Álex de la Iglesia informó, en sus redes sociales, que Max había cancelado su serie más ambiciosa: «No se renueva 30 monedas. Los capítulos de la ultima temporada están escritos. La historia fue concebida desde el principio como una trilogía. 30 monedas es parte de mi vida. . Eso sí, el cocreador, director y coguionista junto a Jorge Guerricaechevarria esta ficción, hizo una promesa a sus fans: «Voy a hacer lo imposible por terminarla».

30 monedas pretendía ser un crossover entre Crónicas de un pueblo e Historias para no dormir con mucho de serie B gore. Como propuesta es maravillosa. Nadie como De la Iglesias para mezclar géneros, para mantener siempre el pulso entre lo local y lo externo. Poner a monstruos, sectas satánicas, deudas bíblicas, asesinos y demás fauna del imaginario colectivo en un pueblo castizo español es genial. El problema es que esa primera tanda no tenía sentido de la cohesión. Cada episodio tenía una trama, la de terror y autoconclusiva, mientras que había otra historia que vertebraba la temporada. Ese fue el error ( o uno de ellos). No puedes ver, en un capítulo, a un bebé monstruoso que se come a la gente y, en el siguiente, hacer como si nada. Pero, al final, la producción era tan lujosa y exquisita que uno se zampaba la primera tanda de capítulos con placer, sin relevancia alguna pero consciente de estar entretenido.

El 23 de octubre de 2023 se estrenó la segunda temporada. No hubo tanto ruido mediático como con la primera pero fue un éxito incluso en Estados Unidos. Esta tanda de capítulos, más lujosa incluso que la anterior, costó 28 millones de euros y contó, entre otras, con la presencia de una estrella internacional como Paul Giamatti.

Narrativamente, la segunda temporada de 30 monedas era todavía más loca que la anterior. Un caos muy típico de un director que da mucho más valor a la imagen, al impacto inmediato, que a la historia y a sus personajes. El bilbaíno tiene muchas obras lastradas por la incoherencia narrativa, por la falta de raccord emocional (muchos de sus personajes hacen las cosas porque las dice el guión, no porque tengan lógica) y por la pirotecnia vacía. Todo esto fue más que evidente en el final de esta serie (no haremos spoilers pero los últimos minutos son demenciales).