La peligrosa premonición de Jorge Rey: hay que tomar medidas

Jorge Rey ha lanzado una peligrosa premonición contra la que hay que tomar medidas de forma inmediata para poder evitarla. Tal como ha remarcado el joven meteorólogo hay algunos datos que no dejan lugar a dudas y son muy peligrosos para la población. Basándose en métodos tradicionales ha podido visualizar un futuro que no es nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que tomar medidas para salir de esta peligrosa premonición que podrá poner en riesgo a toda España este verano. El tiempo está cambiando y Jorge Rey sabe por qué.

Tocará tomar medidas ante una peligrosa premonición que pone en riesgo a gran parte del país, Jorge Rey no tiene dudas sobre lo que está a punto de suceder. Los métodos de Jorge Rey no son los propios de los meteorólogos que se basan en complicados mapas del tiempo y en estadísticas que no siempre se cumplen.

Este adolescente que realiza sus premoniciones desde un pueblo de Burgos no ha dudado en estudiar el mundo que le rodea. La manera que tiene de predecir el tiempo a través de los métodos tradicionales de observación de la naturaleza lleva años dando muy buenos resultados. Durante cientos de años el ser humano se ha basado en la observación para predecir el tiempo.

Las hormigas voladoras son las que le han dado a Jorge Rey el dato con el que ha adelantado a los meteorólogos profesionales. Lo hizo una vez más después de que acertará de lleno con el temporal Filomena, avisando de lo que estaba a punto de llegar, antes que nadie, viendo lo que sucedía con la naturaleza.

Estos pequeños animales han dado la clave a Jorge Rey a la hora de determinar lo que pasará en un verano que ya apunta maneras. Estamos ante un clima que cambia de forma constante, una primavera seca y calurosa da lugar a un verano que puede llegar a ser histórico, alternando dos de los elementos más peligrosos.

El mal tiempo, las lluvias y hasta el granizo provocado por un calor extremo propio del verano serán una realidad. Las hormigas voladoras indican un verano más húmedo de lo que sería habitual. Con unas consecuencias que pueden llegar a ser terribles para la población, tocará estar pendiente del cielo para ver si se cumple la peligrosa premonición de Jorge Rey.