Pedro Piqueras suelta la bomba sobre Sara Carbonero: «No tenía culpa»

Pedro Piqueras ha sido uno de los rostros más sólidos y respetados de la televisión durante más de cinco décadas. A lo largo de su carrera, ha sido testigo de momentos históricos, ha compartido plató con decenas de compañeros y ha sido capaz de mantenerse al margen del ruido mediático, incluso cuando las cámaras apuntaban en su dirección. Ahora, tras su jubilación, ha decidido hablar con franqueza sobre algunos de esos rostros que marcaron una etapa muy concreta del periodismo audiovisual. En su reciente intervención en el pódcast Lo que tú digas, presentado por Álex Fidalgo, el periodista ha abordado cuestiones clave de su trayectoria, entre ellas, el fichaje de Sara Carbonero por Telecinco y la figura de David Cantero, dos compañeros muy distintos pero igual de significativos en su trayectoria final.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue su mención a Sara Carbonero, quien durante años fue objeto de múltiples juicios y descalificaciones por parte de sectores que ponían en duda su profesionalidad. Aunque su imagen quedó grabada en la memoria colectiva por aquel beso con Iker Casillas tras el Mundial de Sudáfrica, su carrera en medios venía de mucho antes y se sostenía sobre años de trabajo en redacciones deportivas. Empezó en La Sexta, pero fue en Telecinco donde se consolidó. Y en esa transición, Piqueras tuvo un papel decisivo.

La bomba sobre Sara Carbonero

Recordando aquella etapa, el protagonista de nuestra noticia explicó qué pensó al verla por primera vez en televisión. Comentó que su presencia ante la cámara era llamativa, y que su interés no se limitaba a lo visual, también a su capacidad como comunicadora. En sus propias palabras, la describió como «un animal televisivo» y eso fue lo que lo motivó a querer incorporarla al equipo de Informativos Telecinco.

El paso no fue inmediato. Tuvo que hablar con Paolo Vasile, la figura más poderosa de la cadena en aquel entonces. Según explicó, le planteó el fichaje, pero la oferta económica inicial fue muy baja. Propuso entonces que se reunieran los tres en una cena. Tras ese encuentro, el directivo italiano pronunció una frase que reflejaba lo que muchos veían en ella, aunque no siempre lo expresaban de forma positiva. Y es que, según Piqueras, Vasile dijo que era «la mujer más guapa que he visto en mi vida». Aquella afirmación no cambió el destino de Sara Carbonero, pero sí deja claro que, desde el principio, su físico fue un factor que condicionó cómo se la percibía públicamente.

«Sara Carbonero no tenía la culpa»

La defensa de Pedro Piqueras va más allá de una mera anécdota. En su reflexión, lanzó un mensaje contundente al hablar de los constantes ataques que recibió Carbonero por su aspecto. No fue un juicio superficial ni una defensa paternalista. Lo que dejó claro es que, para él, muchas de las críticas que recibió la periodista se basaban en prejuicios que no tenían nada que ver con su desempeño profesional. «Todo el mundo la atacó por ser guapa, ella no tenía la culpa de ser tan guapa», afirmó con total claridad.

Este comentario pone en evidencia una problemática más amplia en los medios: la manera en que se juzga a las mujeres por su físico, relegando sus méritos o talentos a un segundo plano. En el caso de Carbonero, ese juicio fue constante. Su relación con Casillas, su visibilidad mediática y su popularidad hicieron que fuera blanco fácil. Pero, según la versión que ofrece Piqueras, eso no tuvo relación con la calidad de su trabajo, sino con una percepción injusta e interesada.

La opinión de Piqueras sobre David Cantero

En la misma conversación, Pedro Piqueras también quiso dedicar unas palabras a otro rostro conocido del entorno de Telecinco: David Cantero. Su salida de la cadena supuso un punto y aparte para una etapa de informativos marcada por una estética muy definida y por un tono de seriedad muy concreto. Para Piqueras, Cantero representaba todo lo que un presentador debía tener: buena voz, una presencia sólida y una carrera respetable. Así lo explicó al decir que «es un gran tipo que hizo una carrera muy buena porque tenía una gran presencia y una gran voz».

La entrevista sirvió también para que Pedro Piqueras reflexionara sobre los cambios que ha vivido la sociedad en las últimas décadas, muchos de ellos relacionados con la forma en que consumimos información y nos enfrentamos a la actualidad. El periodista ha plasmado parte de ese pensamiento en su libro Cuando ya nada es urgente, en el que repasa cómo han cambiado las prioridades informativas, las preocupaciones sociales y el propio oficio del periodismo.

Este contexto es importante para entender por qué ahora, ya retirado, ha decidido hablar con mayor libertad. Su experiencia le otorga la autoridad suficiente para emitir opiniones bien fundamentadas sobre figuras que siguen presentes en la memoria colectiva. En este caso, lo que dijo sobre Carbonero y Cantero no solo revela su visión personal, sino también la forma en que él ha vivido la televisión desde dentro, con sus códigos, sus decisiones difíciles y sus contradicciones.