Pedro Alonso y Begoña Vargas: dos actores de moda que visitan ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ ha anunciado una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos. Pedro Alonso, el famoso actor de Netflix, se sienta en el plató de Pablo Motos para hablar de su nuevo proyecto en la famosa plataforma: ‘Berlín’. Es una serie basada en la historia de ‘La casa de papel’, un proyecto que cruzó fronteras y que alcanzó una fama internacional. Tanto es así que Úrsula Corberó, quien tenía un papel protagonista, aseguró que se encontró con Madonna en un avión y la cantante reconoció que era fan de Tokyo, su personaje, los responsables de todo esto han apostado por Pedro Alonso para continuar con la estela de la mítica ficción.

El artista no estará solo en ‘El Hormiguero’, le acompaña Begoña Vargas, quién también ha trabajado en ‘Berlín’. Ahora la pregunta es: ¿Por qué los responsables de ‘La casa de papel’ han apostado por Pedro Alonso para emprender una nueva aventura? Pedro lo tiene claro y respondió así cuando le preguntaron al respecto: «Es que Ahora estamos haciendo un spin off que está en una galaxia y un universo diferentes, con un tono y un género distintos y que va cada vez más hacia la luz y hacia la juventud, como si fuese Benjamin Button».

Pedro Alonso estrena su serie el 29 de diciembre

Pedro Alonso está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales. El próximo 29 de diciembre verá la luz su nueva serie de Netflix, una serie que mezcla muchos géneros para crear un producto perfecto. Tiene el objetivo de entretener al público con escenas que prometen ser muy divertidas. «No sé si es más difícil, pero si no tienes el don de la comedia hacer reír es un dolor horrible. Ver a alguien que sale a un escenario y no tiene gracia es terrible, durísimo. Y he visto a grandes actores y actrices de comedia que pueden ser todoterrenos», declara en ‘La voz de Galicia’.

Vivirá esta aventura con Begoña Vargas, una actriz de 23 años que ya ha trabajado en grandes series e incluso ha probado suerte en la gran pantalla. Tuvo un papel importante en la película ‘Malasaña 23’ y también demostró su talento en la serie ‘Alta mar’. Ahora se expondrá en un gran proyecto que le dará a conocer a nivel internacional, igual que sucedió con Úrsula Corberó en ‘La casa de papel’.

Begoña Vargas, la compañera perfecta

Pedro Alonso ha encontrado en Begoña Vargas la compañera perfecta para emprender su nueva aventura profesional. La joven tiene mucho talento y no se limita únicamente a ser actriz. También trabaja como modelo y considera que si se centra solo en el mundo de la interpretación se estaría autocensurando. Prefiere no ponerse límites y explorar diferentes facetas. Ahora tiene oportunidad de aprender de Pedro. Todo esto se lo contará a Pablo Motos, quien siempre consigue al invitado perfecto.

El secreto de ‘Berlín’

‘Berlín’ está a punto de ver la luz y la expectación es máxima. Pedro Alonso ya ha repasado todas las escenas y asegura: «Hablando desde dentro de la historia, Berlín (su personaje) es un tipo que diseña artefactos para precipitar el caos y hay un momento en uno de los capítulos donde acaba diciendo». Los fans de ‘La casa de papel’ están deseando disfrutar de esta serie. El éxito está asegurado.