Paz Padilla revienta y ataca a sus excompañeros de ‘Sálvame’ con este mensaje

A estas alturas todo el mundo sabe que Paz Padilla nunca terminó de encajar en ‘Sálvame’, a pesar de que estuvo 13 años presentando el programa. Llegó cuando el proyecto estaba avanzado y los colaboradores no se lo pusieron fáciles, de hecho sus discusiones con Belén Esteban eran de lo más habitual. También se ha llegado a decir que no tenía buena conexión con los directores. Un cúmulo de circunstancias que le obligaron a salir de Telecinco por la puerta trasera, pero ella recurrió a los tribunales. La justicia le dio la razón y Mediaset le tuvo que dar un nuevo programa.

Paz Padilla se ha convertido en una estrella del corazón. Nunca se ha sentido cómoda hablando de su vida privada, pero ahora acude a muchos eventos para promocionar sus aventuras empresariales. Fuera de la televisión tiene mucho éxito y dentro también. Ahora protagonizará un programa en Telecinco que está presentado por Lara Álvarez, se llama ‘Me resbala’. Aprovechando esta situación le ha mandado un mensaje a sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’.

Paz Padilla ataca a ‘Sálvame’

Lo primero que ha hecho Paz cuando le han preguntado por ‘Sálvame’ es dejar claro que ella lleva fuera del programa demasiado tiempo. No se siente en la capacidad de hablar sobre el tema porque nunca ha consumido temas relacionados con el mundo del corazón. Ella hace humor y trabajó en el espacio de Jorge Javier Vázquez de forma circunstancial, pero no es lo suyo. Sin embargo, ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje que aclara sus verdaderos sentimientos.

“Les deseo que les vaya bien, igual que ellos me lo desearon a mí”, ha dicho con ironía. Recordemos que Padilla abandonó ‘Sálvame’ de un momento a otro y el periodista Jesús Manuel Ruiz aseguran que en los pasillos de Telecinco se burlaban de esta expulsión. Los directores de ‘Sálvame’ alegaron que habían prescindido de ella porque se había marchado del programa en directo, algo que era muy habitual en el espacio. ¿Por qué hicieron esta excepción con Paz?

Las contundentes palabras de la humorista

Paz Padilla tiene claro que el final de ‘Sálvame’ era evidente porque en televisión nada dura de forma eterna. “La verdad es que yo estoy en mi vida. Hace dos años que ya no estoy en ‘Sálvame’, trabajé 13 o 12, así que trabajé muchísimo. Fue un momento en el que yo he aprendido mucho, siempre lo he dicho, pero yo ya me desvinculé”, empieza diciendo. “En la tele, desde que tengo uso de razón cuando comencé hace 30 años, la tele es así, es efímero”.

Su mala relación con Jorge Javier Vázquez

Recordemos que la primera en hablar claro fue Paz. Hace años tuvo un enfrentamiento en directo con Jorge Javier Vázquez y le avisó de que nada dura para siempre, pero él se lo tomó a broma. “Todo lo que sube, baja”, le advirtió. El catalán no se lo tomó bien y tiempo después reconoció que nunca había llegado a conectar con la presentadora. Tenían personalidades diferentes y nunca se llevaron bien. No era el único. Otros rostros como Chelo García-Cortés o Belén Esteban también tuvieron serios encontronazos con ella.