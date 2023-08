De pasar horas en televisión a vivir de su pensión: el cambio de vida de la famosa española que enamoró a todos

En la actualidad tiene 72 años y su vida ha cambiado completamente. Fue uno de los rostros más emblemáticos de los 90, pero de un momento a otro desapareció de la televisión y lleva un tiempo aparada. ¿De quién estamos hablando? Antes de desvelar la identidad de la protagonista de esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. No es la primera famosa que cae en el olvido. Hace unas semanas salió a la luz que Paco Porras, un conocido vidente amigo de muchos artistas, estaba viviendo de okupa. Él lo negó, pero sí reconoció estar viviendo estrecheces económicas.

La bruja Lola ahora vive de su pensión

Sí, estamos hablando de la bruja Lola. Realmente se llama Dolores Montero y fuera de cámaras es una mujer completamente normal, no es tan excéntrica como aparentaba en los platós de televisión. ¿Qué ha sido de ella? Saltó a al fama gracias a ‘Crónicas Marcianas’, programa presentado por Xavier Xardá. La década de los 90 le dio una fama que nunca hubiera pensado, pero todo tiene un final y la fama de Lola se ha acabado. Según fuentes de total solvencia, la vidente ahora vive de su pensión y no tiene ninguna intención de regresar a los medios de comunicación.

El discurso de la famosa bruja todavía sigue generando rumores. Tal y como contó en su momento, empezó a tener visiones porque pasaba mucho tiempo sola, dice que era una niña “fea y delgada” y que nadie quería jugar con ella. De un momento a otro su madre la encontró “más gordita, guapa y con la camiseta de color oro”. A partir de entonces se dio cuenta de que tenía poderes. Un conocido director televisivo le descubrió y le convirtió en una estrella. Curiosamente trabajó en ‘Crónicas Marcianas’, que era uno de los programas que mejor pagaba.

Su relación con ‘El Hormiguero’

Hay algo muy curioso. A la bruja Lola la descubrió Jorge Salvador, el actual director de ‘El Hormiguero’. ¿Tiene posibilidades de regresar a televisión gracias a esta coincidencia? Todo hace pensar que su vida ha cambiado por completo, pero es cierto que el público no le ha olvidado. En su momento tenía mucho talento y era una estrella. Tiene capacidad para entretener a la audiencia, aunque hace tiempo que su teléfono no suena para hacerle ninguna oferta relacionada con los platós.

La magia de esta bruja era precisamente que en muchas ocasiones parecía no tener magia. Le dieron un programa y se dedicaba a interpretar los astros, pero no acertaba demasiado. Cuando fallaba, el cliente se revolvía y ella le advertía de que debía tener cuidado. “Te voy a poner dos velas negras que te vas a acordar de Lola Montero”, decía muy molesta. El actual director de ‘El Hormiguero’ se dio cuenta de que estaba delante de un diamante en bruto y no la dejó escapar.

El declive de Lola Montero

Lola desapareció después de ‘Crónicas Marcianas’, ahí comenzó su declive. En 2004 tuvo una nueva oportunidad para triunfar gracias a el concurso ‘El castillo de las mentes prodigiosas’, donde quedó finalista. El problema es que no terminó de encajar en ningún proyecto posterior y volvió a ausentarse de los medios hasta que Jaime Cantizano le hizo una entrevista en ‘¿Dónde estas corazón?’. Actualmente se dedica a realizar consultas privadas, pero fuera de la televisión.