Parecía que eran amigos, pero todo era una farsa: los actores que no se podían ni ver detrás de las cámaras

Durante años, los seguidores de Los Serrano pensaron que la conexión entre Marcos y Raúl trascendía la pantalla. Las risas compartidas, las confidencias adolescentes y las aventuras en el instituto Santa Justa hacían creer que los actores que les daban vida, Fran Perea y Alejo Sauras, eran grandes amigos también fuera del rodaje. Sin embargo, el propio Perea ha roto el mito en su visita al pódcast La escalera roja, donde habló con total naturalidad de su paso por la serie. Entre anécdotas de grabación y recuerdos de aquella etapa, el malagueño confesó que su relación con Sauras era mucho más fría de lo que el público imaginaba.

El actor reconoció que, aunque en pantalla parecían inseparables, detrás de las cámaras la complicidad brillaba por su ausencia. Su trato era meramente profesional y ambos se limitaban a trabajar juntos sin que mediara una amistad real. «Alejo», respondió sin rodeos cuando le preguntaron con quién se llevaba peor durante el rodaje, antes de cambiar rápidamente de tema para no alimentar el morbo.

Aquella sinceridad sorprendió a muchos, pues durante años los espectadores habían asumido que entre ambos existía una estrecha relación. Fran Perea explicó que en los sets reinaba la cordialidad, pero nunca hubo un vínculo personal más allá del trabajo. Su comentario reveló que la química que tanto emocionaba al público no era más que fruto del talento interpretativo de ambos. Los fans están muy sorprendidos y, como no podía ser de otra forma, nosotros tenemos la historia al completo.

El éxito de Fran Perea en ‘Los Serrano’

Más allá de las relaciones entre compañeros, Fran Perea ha aprovechado para hablar del contexto profesional que rodeó a su etapa en Los Serrano. Por primera vez, el actor detalló las cifras que cobraba durante aquellos años de éxito televisivo. Según explicó, por cada episodio recibía entre 10.000 y 12.000 euros, lo que suponía un total aproximado de 60.000 a 70.000 euros por temporada. Estas cantidades, nada habituales para un joven intérprete de la época, reflejaban el gran momento que atravesaba la serie y la importancia que su personaje tenía en la trama.

Telecinco apostaba fuerte por su elenco principal y Perea, que además interpretaba la popular canción Uno más uno son siete, se convirtió en uno de los rostros más rentables de la ficción. Cabe la posibilidad de que su protagonismo le distanciase de algunos actores, como puede ser el caso de Alejo Sauras. Quizá no todo el mundo lograse aceptar que uno tenían más peso que otros.

‘Los Serrano’, una serie complicada

Durante la entrevista que hemos mencionado al principio de estas lías, el actor también se sinceró sobre la presión que supuso vivir un fenómeno televisivo de tal magnitud. El éxito de Los Serrano le catapultó a la fama, pero a la vez le impuso un ritmo de trabajo extenuante que lo llevó a replantearse su futuro. Mientras rodaba la serie, compaginaba su faceta actoral con una intensa carrera musical, ofreciendo conciertos por toda España y convirtiéndose en ídolo de una generación.

Según ha contado, la sobreexposición terminó pasándole factura y con el tiempo decidió dar un paso atrás para centrarse en proyectos que le permitieran mantener una vida más equilibrada. Con los años, ha encontrado la estabilidad personal junto a la actriz Luz Valdenebro, con quien comparte su vida desde 2009 y con la que se casó en 2023.

La audiencia nunca lo olvidará

Emitida entre 2003 y 2008, Los Serrano marcó un antes y un después en la televisión. La ficción, protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda, retrataba con humor y ternura la convivencia de dos familias que se unían tras un segundo matrimonio. Sus tramas conectaron con millones de espectadores y llegaron a superar los siete millones de audiencia en sus momentos más álgidos.

Además, la serie generó un fenómeno cultural que abarcó desde frases icónicas hasta la popularización de su banda sonora, en la que Fran Perea jugó un papel clave. Para muchos, aquella época fue sinónimo de inocencia televisiva y de un tipo de ficción familiar que ya no se produce con tanta frecuencia.

Después de todo, podemos decir que Fran Perea ha dejado atrás la imagen del joven Marcos Serrano para consolidarse como un artista respetado. Su trayectoria combina música, teatro, televisión y producción, demostrando que su talento va mucho más allá del personaje que lo hizo famoso. Aun así, cada vez que concede una entrevista, el público recuerda con cariño aquella serie que marcó a toda una generación.

Con su confesión sobre la relación con Alejo Sauras, el actor ha ofrecido una mirada más humana a lo que ocurre detrás de los focos: la constatación de que, aunque las apariencias en la pantalla sean perfectas, en la realidad las relaciones profesionales no siempre se traducen en amistad. Y pese a todo, Los Serrano sigue ocupando en el corazón de la audiencia.