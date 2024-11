Nuevo varapalo para Mario Vaquerizo: se actualiza su estado de salud

Han pasado dos semanas desde que Mario Vaquerizo, líder de Las Nancys Rubias, sufrió un accidente durante un concierto en el festival Horteralia en Cáceres. Mientras actuaba junto a su banda el sábado 19 de octubre, un desafortunado incidente desde una plataforma giratoria de dos metros de altura lo dejó con lesiones graves, entre ellas la fractura de dos vértebras. El impacto de la caída fue tal que las imágenes se viralizaron rápidamente.

El marido de Aslaska fue hospitalizado en Cáceres inmediatamente después de la caída. Días después fue trasladado a Madrid, donde ingresó nuevamente para someterse a exámenes médicos adicionales, con el fin de evaluar las lesiones en su columna y los posibles daños en su visión. Su mujer ha estado a su lado constantemente, mostrando su apoyo y dejando claro que en estos casos únicamente importa una cosa: el amor y la positividad.

El diagnóstico: retinopatía de Purtscher y fractura cervical

En los exámenes realizados en el hospital madrileño, los médicos confirmaron que Mario no solo sufrió la fractura de dos vértebras cervicales, sino también una pérdida parcial de visión debido a una condición ocular rara conocida como retinopatía de Purtscher. Esta dolencia poco común afecta la retina y suele desarrollarse tras un trauma severo, como el que sufrió Mario en su caída. Se caracteriza por la obstrucción de pequeñas arterias en la retina, lo que provoca isquemia y daño en los tejidos oculares, resultando en una disminución súbita de la agudeza visual.

Alaska ha explicado la complejidad de esta enfermedad. Aunque Mario ha mostrado mejoría en su recuperación física, la retinopatía representa un desafío a largo plazo. Aún no se sabe con certeza si el cantante recuperará completamente la visión afectada o si la condición dejará secuelas permanentes. Los especialistas han indicado que será necesario un seguimiento riguroso para observar la evolución de su visión y determinar si los tratamientos pueden mejorar su calidad de vida.

Alaska, el gran apoyo de Mario Vaquerizo

Durante estas semanas, Alaska ha demostrado ser un pilar fundamental en la recuperación de su marido. Ha acompañado a Mario en cada etapa del proceso, incluyendo la noche de Halloween, cuando se vistió especialmente para la ocasión y llevó obsequios a los pacientes en el hospital, intentando levantarle el ánimo en uno de los momentos más difíciles de su vida. «Lo que sea para sacarle una sonrisa en los momentos no tan buenos», escribió Alaska en sus redes sociales.

La artista también ha compartido la lucha emocional de su pareja ante la gravedad de su situación. «Mario hace como que está bien, pero en realidad no está tan bien», declaró antes de entrar a su casa, ubicada en la Gran Vía de Madrid. «Es difícil para él aceptar la gravedad de su situación, pero se va a recuperar».

Alaska ha sido transparente respecto a sus temores, valorando la fortuna de que Mario siga con vida después de la caída, ya que pudo haber tenido consecuencias aún más severas. Este accidente ha coincidido con el próximo aniversario de su matrimonio.

Las secuelas que está sufriendo Mario Vaquerizo

El avance de Mario Vaquerizo ha sido alentador en términos de su recuperación física. Alaska ha desvelado que la fractura de las vértebras cervicales está evolucionando bien y que, aunque requerirá llevar un collarín durante varios meses, su marido ha mostrado señales de recuperación en su movilidad. Sin embargo, su salud visual sigue siendo una incógnita.

Según la Clínica Universidad de Navarra, la retinopatía de Purtscher no tiene una cura rápida y su tratamiento implica un proceso lento y continuo, en el cual es posible que algunos daños visuales sean irreversibles. Alaska ha especificado que, aunque el resto del cuerpo de Mario está respondiendo favorablemente, el pronóstico para su vista es menos optimista y algunos daños podrían ser permanentes.

El cantante ya ha recibido el alta hospitalaria

Alaska ha anunciado que Mario ha recibido el alta y podrá continuar su recuperación en casa, lo cual representa un importante avance. Esta semana el cantante ha regresado a su hogar, donde podrá rehabilitarse con mayor comodidad y rodeado de su entorno familiar. Aunque el pronóstico sigue siendo incierto en cuanto a su visión, su mujer se muestra optimista sobre su recuperación. «Está de ánimo mucho mejor», añade con una sonrisa.

El futuro de Mario, tanto en términos personales como profesionales, dependerá en gran medida de cómo responda a los tratamientos en las próximas semanas. Mientras se adaptan a esta nueva realidad, la pareja ha expresado gratitud por el apoyo de los fans, amigos y familiares. Todos han estado a su lado. El público está deseando que vuelva, pero Vaquerizo ha reconocido que estará unos meses alejado de los focos.

Tras esta mala experiencia, Alaska ha reconocido que su marido no es tan fuerte como parece. «Mario podría no estar aquí y cuando pienso en eso, su mera presencia es motivo de celebración», comentó. También ha dejado claro que le ha agarrado la mano y no piensa soltarla hasta que la tormenta haya pasado.