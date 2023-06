La nueva vida del concursante de ‘Gran Hermano’ que salió con Demi Moore

Algunos concursantes de ‘Gran Hermano’ se han convertido en personajes imprescindibles dentro de Telecinco, como es el caso de la colaboradora Marta López. Otros como Kiko Hernández han tenido tanta suerte que incluso han llegado a ser presentadores. Sin embargo, algunos optan por desaparecer cuando acaba el concurso y eso es lo que le ha pasado al protagonista de esta noticia. Hizo un intento por regresar a los medios y fichó por un programa importante, pero sufrió una lesión y tuvo que abandonar. En la actualidad lleva una vida completamente tranquila. Está centrado en su gran pasión: el deporte.

El italiano más famoso de ‘Gran Hermano’

La historia de Piero Righetto, el protagonista de esta historia, es muy curiosa. Llegó a Telecinco en 2007 gracias a ‘Gran Hermano’ y no tardó en convertirse en el protagonista de la edición. Dos de sus compañeras de concurso se interesaron por él: Amor Romeira y Melania Querol. Fue esta última la que logró conquistarle y fuera de cámaras empezaron una bonita historia. Es cierto que el romance no duró demasiado y tampoco acabaron en términos demasiado amistosos, por eso ‘GH’ les llamó para ‘El Reencuentro’. Una secuela del famoso concurso que consistía en unir a viejos enemigos para solucionar cuentas pendientes.

En su momento Piero Righetto llamó la atención del todos y se convirtió en uno de los hombres más deseados de la televisión. Hace diez años salió publicado una noticia que le devolvió al plano mediático y que dejó a sus seguidores sin palabras. Mantuvo un romance con Demi Moore. Les pillaron en un lujoso hotel situado en Riviera Maya, México. Una conocida revista confirmó esta historia y el exgran hermano regresó a los medios, pero no por mucho tiempo.

El proyecto fallido de Piero Righetto

Piero era un rostro bastante perseguido por la prensa, así que en Telecinco le ofrecieron participar en un concurso que prometía ser un bombazo. Se llamaba ‘¡Mira quién salta!’ e iba a compartir programa con personajes importantes, pero sucedió algo que lo cambió todo. El italiano tuvo un incidente, se lesionó el oído y no pudo quedarse hasta el final. Se vio obligado a abandonar y desde entonces no se ha vuelto saber gran cosa de él, solo informaciones puntuales.

“Estoy bien. Me he dado un golpe, pero estoy mejor. Me están controlando. Tengo una rotura del tímpano. Ahora hablaré con los médicos, porque estoy en el hospital”, explicó cuando le preguntaron por su lesión. “He aterrizado con la oreja. El salto ha sido desde el trampolín, pero no de plataforma. No tengo dolores. Estoy bien”. Pero tuvo que dejar el programa y eso supuso su desaparición.

La nueva vida de Piero

El italiano tiene una vida completamente distinta a lo que se conoce de él. Ya no trabaja en televisión y ni siquiera vive en España. Recordemos que era licenciado en empresariales y ahora ejerce como tal en Estados Unidos. Está muy centrado en su carrera. En sus redes sociales deja claro en qué ocupa su tiempo libre. Tiene tres actividades preferidas: natación, ciclismo y carrera a pie.