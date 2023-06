Vas a alucinar: el cambio más impactante de la concursante más querida de ‘Gran Hermano’

Todo el mundo lo sabe. La historia de ‘Gran Hermano’ ha cambiado mucho. El espacio lleva varios años descansando. Telecinco no quiere apostar por un concurso protagonizado por anónimos porque la última edición no tuvo demasiada audiencia. Desde que Mercedes Milá abandonó el programa y Jorge Javier Vázquez tomó el timón la situación es completamente distinta. ‘GH’ ha pasado de ser una de las grandes fuentes de ingresos de Mediaset a ser un espacio completamente marginado. Lo mismo ha ocurrido con sus concursantes. La mayoría han caído en el olvido, al menos no tienen presencia en los medios.

¿Quién ganó ‘Gran Hermano 15’? Solamente los seguidores más fieles sabrán responder a esta pregunta, pero si damos el nombre todo el mundo caerá. Paula González, la chica que conquistó a la audiencia gracias a su ternura y a su famosa frase “muero de amor”. Para morir es el cambio que ha dado porque está completamente irreconocible. La periodista Nuria Marín, presentadora de Telecinco, ha destapado todas las operaciones que se ha hecho la joven.

Paula González se ha aficionado a la cirugía

Paula González se llevó los 300.000 euros del premio de ‘Gran Hermano’. ¿Qué hizo con el dinero? Nada más salir del concurso dio una entrevista y aseguró que tenía muy presente sus necesidades. No pretendía derrochar, por eso iba a comprarse una casa. “En unos meses comenzaré a mirar casas. Mi intención es comprarme un pisito en Barcelona”, confesó. Nadie sabe si lo hizo porque ha desaparecido del mapa mediático. Lo que sí está claro es que parte de sus ahorros han ido destinados a cambiar su aspecto.

La presentadora Nuria Marín ha analizado el proceso de Paula. Lo cierto es que nada queda de aquella joven que conquistó a los fans de ‘GH’. “Se ha hecho un aumento de pecho, se ha hecho una rinoplastia, se ha puesto hilos tensores, se ha puesto labios, se ha puesto bótox y se ha afinado la mandíbula. Hasta se ha cambiado el nombre y ahora es Cleupatra, aunque a mí más que a Cleopatra me recuerda a Kim Kardashian, ¿a vosotros no?”.

Paula se quedó sin ‘Supervivientes’

En la entrevista que hemos mencionado anteriormente, un material que publicó ‘Fórmula TV’ en su momento, Paula González reconoció que le gustaría participar en ‘Supervivientes’. Su fichaje no hubiera sido extraño porque en su momento tuvo mucho protagonismo, pero de un momento a otro desapareció de la televisión. “Con mi participación en ‘Supervivientes’ el público podría descubrir mi vena aventurera y conocerme en un entorno tan hostil como ese”, aseguró.

El gran cambio de la ganadora de ‘GH’

Paula trabajó mucho cuando salió de ‘Gran Hermano’. Posiblemente haya ganado mucho dinero, dinero que en parte ha invertido en ella misma. “Me gustaría ahorrar para más adelante vivir y disfrutar de aquello que me haga sentir bien y especial, aquello que me aporte cosas interesantes y me haga feliz”. Todo hace pensar que “aquello que le hace feliz” es pasar por el quirófano y cuidar su físico.