La nueva moda de las famosas de ir en bragas: Zendaya, Kendall Jenner y Chiara Ferragni

La tendencia ‘no pants’ o ‘sin pantalones’ ha generado una gran controversia dentro de la crónica social internacional. Algunos rostros tan conocidos como Zendaya, Kendall Jenner o Chiara Ferragni han caído rendidos ante los encantos de esta nueva moda y hay gente que está absolutamente en contra, pero ¿en qué consiste? Lo cierto es que su mecanismo es sencillo: la idea es dar protagonismo a los zapatos, al bolso o a cualquier otro complemento. Para ello utilizan una parte de abajo muy básica, tan básica que a simple vista parece ropa interior. Los expertos defienden que es una regla completamente válida, pero los detractores de ciertas estrellas están en pie de guerra.

La actriz y cantante estadounidense Zendaya se ha decantado por esta opción alguna vez. Al principio sus fans defendieron que estaba reivindicando la libertad de la mujer, pero el tiempo ha demostrado que simplemente está siguiendo las normas de ‘no pants’. Este 2024 ha revolucionado el mundo de la moda en muchos aspectos y la artista de 27 años no quiere perderse nada. Debemos recordar que está en uno de sus momentos más mediáticos. Los mejores diseñadores se pelean por vestirla, por eso es tan importante que se haya decantado por la citada tendencia.

Zendaya ha aumentado sus índices de popularidad desde que mantiene una relación sentimental estable con Tom Holland. Se conocieron durante el rodaje de Spider-Man’ y en la actualidad son una de las parejas más icónicas dentro de Hollywood. En las últimas horas ha reflexionado sobre su fama y la de su novio, pues ambos llevan trabajando en la industria de la interpretación desde que eran muy jóvenes. «Mi carrera ya estaba como en marcha y la suya cambió de la noche a la mañana. Un día eres un niño y estás en el pub con tus amigos y al día siguiente eres ‘Spider-Man’. Definitivamente, vi cómo su vida cambiaba delante de él».

Kendall Jenner, ¿en ropa interior?

La modelo e influencer Kendall Nicole Jenner tiene 28 años y forma parte de una de las familias más famosas de Estados Unidos. Ha conseguido construir su propia fortuna, una fortuna que la revista ‘Forbes’ cifra en 30 millones de dólares. Es hermana de la mítica Kim Kardashian, por eso todos sus pasos están estudiados al detalle y cada vez son más los que se suman a su ejército de detractores. Hace un tiempo salió a la calle con unas medias negras y un culot del mismo color. Algunos le acusaron de estar en ropa interior, pero lo cierto es que este estilo fue copiado por muchas celebridades.

Kendall insiste en que normalmente no tiene en cuenta los ataques de sus enemigos, pero admite que hay temporadas en las que descuida su salud mental y considera que eso es peligroso. «Se han dado cuenta últimamente de que estoy siendo un poco mala conmigo misma y han estado intentando alentarme. Esto también me anima a despertarme cada mañana y recordarme a mí misma todos los motivos por los que ‘yo lo valgo’ y que soy estupenda, y que soy bella», declaró en ‘Vogue’ cuando le preguntaron por los ataques que recibía por usar ‘no pants’.

Cuando intuye se está generando un movimiento negativo, prefiere tomar distancia. «Cuando dudo sobre mí misma, me mantengo alejada de las redes sociales porque me parece que puede ser un espacio muy negativo. Me encanta coger un libro y leer, simplemente mantener mi mente apartada de las cosas que no son reales, es decir, las redes sociales, pero también recordarme y decirme a mí misma cada mañana palabras de afirmación positiva: eres bella, eres digna y eres increíble, y tu belleza viene del interior, pero también lo eres en el exterior».

La seguridad de Chiara Ferragni

En el lado opuesto a la hermana de Kim Kardashian nos encontramos con Chiara Ferragni. La italiana de 36 años es la creadora de muchas tendencias y también ha salido «en ropa interior» en alguna ocasión. Defiende que es una prenda más, por eso no entiende que haya gente que se haya llevado las manos a la cabeza. Hay que destacar que fue Chiara la que dio un gran impulso a la tendencia ‘sin pantalones’ publicando una fotografía en sus redes sociales con unas medias negras y un culot del mismo tono. Complementó su look con un bolso y una chaqueta de cuero que no tardaron en convertirse en la sensación del momento.

La influencer esta de plena actualidad porque ya se ha confirmado su ruptura con Fedez. Este último ha concedido una entrevista el programa ‘Belve’ de Rai2 y ha sido completamente sincero. «Han intentado dividirnos, pero no lo han conseguido», ha declarado mientras garantiza que nunca va a hablar mal de la modelo. Cuando le preguntan por qué se enamoró de Chiara responde: «El sexo. La conexión sexual entre nosotros era algo que pocas veces había experimentado».

En su momento se llegó a especular con la orientación sexual de Fedez y este último considera que ha llegado el momento de aclararlo: «No, no soy gay. Pero me sorprende la ligereza con la que se trata el tema. Ahora mismo hay rumores de que he estado con una chica, que tiene trabajo… pero ¿con qué ligereza se la llama rompe hogares?» Mientras tanto, su ex sigue generando tendencias y demostrando que ha nacido para hacer historia dentro del mundo de la moda.