No son Alaska y Mario Vaquerizo: la pareja más famosa de España se va a casar este 2026

Durante muchos años, la boda de Alaska y Mario Vaquerizo se convirtió en uno de esos hitos sentimentales capaces de traspasar generaciones y mantenerse vivos en el recuerdo de la gente, no sólo por su carácter mediático sino también por la extravagancia que ambos imprimieron siempre a este evento. Aquella unión, celebrada hace ya tanto tiempo, dejó una huella que aún hoy sigue asociándose a la crónica social, situándolos de forma natural como una de las parejas más icónicas del país. Sin embargo, el panorama ha dado un giro inesperado en los últimos meses, porque otra historia de amor ha conseguido atraer todas las miradas y relegar incluso a Alaska y Mario a un segundo plano: la nueva boda de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

Cristina Pedroche, que ha reaparecido con fuerza tras convertirse en madre por segunda vez y soplar las velas de su 37 cumpleaños, atraviesa uno de los momentos profesionales más intensos de su trayectoria. Su regreso a los proyectos televisivos, su renovada presencia en campañas de marcas y su imparable actividad en redes sociales han coincidido con la preparación de un vestido que el país entero espera cada Nochevieja: el de las Campanadas.

La colaboradora ha retomado su rutina laboral con una energía que recuerda a sus etapas más ambiciosas, demostrando que es capaz de mantenerse en primera línea incluso mientras gestiona una vida familiar que se ha vuelto más exigente desde la llegada de sus dos pequeños, una circunstancia que ella misma ha asumido con una mezcla de realismo y cariño profundamente maternal.

Cristina Pedroche protege a su familia

La familia continúa siendo una prioridad absoluta para Pedroche, que ha explicado en más de una ocasión lo difícil que le resulta separarse de Laia, que ya supera los dos años, y del pequeño Isai, con apenas cuatro meses. Aun así, considera que volver al trabajo no solo es una necesidad profesional, sino también una manera de cuidarse y mantener el equilibrio emocional que le permite ofrecer su mejor versión como madre. En una reflexión compartida en redes sociales, confesó que necesita reservar momentos para sí misma porque, si ella está bien, también lo están sus hijos, una idea que se ha convertido en una especie de mantra personal desde que retomó su presencia en Zapeando.

Ese empeño en conservar el bienestar físico y mental se refleja también en su dedicación al deporte, una disciplina que formaba parte de su rutina mucho antes de sus embarazos y que incluso mantuvo durante los últimos meses de gestación, llegando a jugar al pádel con una constancia admirable. Su marido, Dabiz Muñoz, ha tenido un papel fundamental en esa faceta, pues fue él quien introdujo esta afición en su día a día y con quien comparte este espacio de desconexión.

Mientras tanto, Dabiz continúa inmerso en su propio torbellino profesional: desde la expansión de sus restaurantes hasta el éxito de su food truck, pasando por sus propuestas gastronómicas en aeropuertos y el lanzamiento reciente de un cómic que añade una dimensión creativa distinta a su currículum. Ambos se encuentran, por tanto, en un momento de gran actividad personal que, lejos de alejarlos, parece reforzar la complicidad que siempre ha definido su relación.

La agitada vida de Pedroche

En medio de este ritmo frenético, Cristina se prepara para una cita que ya forma parte de su identidad: las Campanadas. La presentadora celebrará en esta ocasión su duodécimo año consecutivo desde la Puerta del Sol, una marca que confirma hasta qué punto se ha convertido en una figura imprescindible de la noche de Fin de Año. En un reciente encuentro con la prensa, adelantó que el diseño de este año no tendrá nada que ver con los anteriores, asegurando que será una propuesta muy especial y profundamente pensada junto a Josie, su estilista y amigo, a quien describió como una de las personas más brillantes que ha conocido en el sector. Ese vínculo creativo, que ha dado forma a algunos de los momentos televisivos más comentados de la última década, continúa siendo para ella un espacio donde conjuga riesgo estético, innovación y emoción.

Y fue precisamente durante este mismo evento cuando surgió la pregunta que ha reavivado uno de los rumores más ilusionantes para sus seguidores: ¿habrá boda en 2026? Pedroche, que nunca ha ocultado su deseo de casarse por la Iglesia con Dabiz, respondió con una mezcla de prudencia y entusiasmo, afirmando que ojalá pudiera celebrarse el enlace y que le haría especial ilusión que su hijo pequeño ya caminara cuando llegara ese día.

Aunque evitó confirmar planes concretos, dejó claro que las ganas existen y que esa segunda boda, mucho más simbólica y personal que la anterior, sería un sueño compartido. Sus palabras han bastado para situar a Cristina y Dabiz como la pareja más comentada del momento, una dupla que, sin proponérselo, ha conseguido desplazar del foco incluso a Alaska y Mario, que durante años reinaron en solitario como el matrimonio más mediático de España.