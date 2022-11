Muere un niño de 5 años tras tragarse una chincheta por accidente

Luto en Reino Unido después de que un niño que acababa de cumplir cinco años muriera en los brazos de sus padres después de tragarse una chincheta. El suceso ocurrió el pasado 28 de octubre, tan sólo seis días después de que el pequeño celebrara su cumpleaños.

Todo el equipo médico del Hospital General de Rotherham se afanó por tratar de salvar la vida de Kyle Lewis después de que el joven se tragara una chincheta. Los médicos trataron de reanimarle y lo consiguieron hasta en cuatro ocasiones antes de trasladarle a un hospital especializado situado en la ciudad británica de Leeds.

El pequeño luchó por su vida y pudo darle un abrazo a sus padres antes de morir. Aunque pasó dos días conectado a un soporte vital, las pruebas mostraban que había entre un 90 y un 95 por ciento de daños en su cerebro y tras múltiples convulsiones y un aumento de su temperatura corporal, falleció en los brazos de sus padres.

Ahora ha sido un amigo de la familia el que ha organizado una bonita iniciativa para que el pequeño tenga «la mejor despedida posible». Se trata de una página de recaudación de fondos para darle al pequeño Kyle la despedida que se merece: «Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo y luchar para encontrar el dinero para hacerlo», subraya.

El pequeño Kyle era un amante de los dinosaurios y por eso sus familiares y amigos han hecho camisetas personalizadas con una foto suya y la imagen de un dinosaurio acompañada del mensaje ‘Kyle-saurus’. Además, en cada camiseta se puede leer alguna frase mítica del niño.

Emma Lewis, madre del pequeño Kyle, explica que perder un hijo es la peor situación a la que se ha tenido que enfrentar hasta ahora: «Es como si no supera cómo hacer el duelo. No sé cómo sentirme ni qué pensar o cómo actuar. Me rompió el corazón pero sigue siendo mi niño».