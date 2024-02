Richard Lewis, actor cómico estadounidense que participó en la exitosa comedia de HBO Curb Your Enthusiasm, ha muerto a los 76 años tras haber sido diagnosticado de parkinson el año pasado. Así lo ha confirmado su publicista Jeff Abraham este miércoles en declaraciones a la prensa especializada en Hollywood.

Tal y como ha informado Jeff Abraham, el actor falleció «en paz» en su casa de Los Ángeles la noche de este martes tras sufrir un infarto. El año pasado, concretamente en abril de 2023, Richard Lewis reveló que padecía parkinson.

«Sólo me estoy centrando en escribir y actuar. Tengo párkinson, pero estoy bajo el cuidado de un médico y todo está bien. Quiero a mi mujer, quiero a mi perrito y quiero a todos mis amigos y a mis fans», dijo el intérprete en un comunicado público.

Su carrera comenzó en 1974, cuando se estrenó como cómico en The Tonight Show Starring Johnny Carson. Fue con este debut cuando se convirtió en una figura esencial de la comedia nocturna. Más tarde se interpretó a sí mismo en el que es considerado por muchos como su mejor trabajo y, sin duda, una exitosa comedia disponible en HBO, Curb Your Enthusiasm. A estas interpretaciones se sumó también Anything but Love, en la que fue protagonista junto a Jamie Lee.

Pero, además de su cadena como actor, Richard Lewis se licenció en Marketing y Comunicación Corporativa en la Universidad Estatal de Ohio en 1969, aunque su pasión siempre fue la comedia, una profesión que compaginó con su trabajo en una agencia de publicidad escribiendo guiones para el comediante Morty Gunty.

Desde HBO, la plataforma en la que está disponible Curb Your Enthusiasm, han compartido un comunicado oficial lamentado la pérdida de Richard Lewis: «Estamos desconsolados al saber que Richard Lewis ha fallecido. Su brillantez cómica, ingenio y talento fueron incomparables. Richard siempre será un miembro querido de las familias HBO y Curb Your Enthusiasm. Nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y todos los fanáticos que pudieron contar con Richard para alegrar sus días con risas».

We are heartbroken to learn that Richard Lewis has passed away. His comedic brilliance, wit and talent were unmatched. Richard will always be a cherished member of the HBO and Curb Your Enthusiasm families. Our heartfelt condolences go out to his family, friends and all the fans… pic.twitter.com/tNaQEqzhF1

