El motivo de peso por el que el ex novio de Pablo Alborán ha dejado al cantante

Poco se sabe de la vida de Pablo Alborán. En 2020 dio el paso definitivo: anunciar su condición sexual. Explicó que no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero pensó que era bueno para la sociedad. También quería sincerarse con su público, pues sentía que debía mostrarse tal y como era, no esconderse detrás del silencio. Es cierto que no volvió a hablar del tema, aunque sus palabras hicieron que mucha gente abriera los ojos. Lo contó todo en Instagram. Desde entonces ha estado muy vigilado, a pesar de que ningún periodista sabía que estaba enamorado.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual”, dijo Pablo en un vídeo que publicó en sus redes sociales. “Necesito ser un poco más feliz de lo que ya era, mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual”. El cantante fue completamente sincero. Su intención era dar normalidad a lo normal e intentar ayudar. “Espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien”. Después lanzó un aviso: no iba a volver a tratar el tema, su intención no era ser un referente, solo quería continuar su camino en la música.

Pablo Alborán ha estado dos años con su ex

Pablo dejó muy claro que no tenía intención de hacer negocio con el asunto. Su sueño siempre ha sido triunfar encima de los escenarios e iba a seguir enfocado en este objetivo. “Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música, intentaré hacerlo lo mejor que sé y con un respeto absoluto a la profesión y al público”, explicó en 2020. Esto no fue suficiente y la prensa investigó en su vida sentimental, pero no descubrió nada. Ahora sabemos que ha estado dos años saliendo con un banquero de Madrid.

El ex novio de Pablo Alborán ha sabido esconderse bien. Varios medios apuntan que pertenece a la “gay-set madrileña”. Supuestamente se mueve en círculos influyentes, por eso conocía a Alborán. Se enamoraron y estuvieron juntos dos años, pero han roto la relación por un motivo de peso. Antes de desvelarlo debemos dejar claro que Pablo no ha hecho ningún comentario al respecto. La ruptura ha trascendido porque ‘LOC’ ha descubierto la noticia y la ha publicado.

Los motivos de la ruptura

Los motivos de la ruptura son dos. Uno viene a consecuencia del otro. En primer lugar el ex novio de Pablo, el misterioso banquero, no se sentía cómo estando en la sombra. Han estado juntos dos años, pero vivían en casas separadas y nunca posaban juntos. No hay ninguna imagen de ellos. El cantante quería ser conocido “por la música y no por lo que pasaba en su cama”. Esa es la razón por la que no se llevaba a su novio a ningún viaje. El segundo motivo es ese, que el banquero estaba cansado de las giras del cantante.

¿Por qué hay tanto misterio?

Los continuos viajes y la fijación de Pablo Alborán por mantener su vida privada al margen de los medios han hecho que se quede soltero, al menos eso explica el medio que ha descubierto la historia. El cantante no se ha pronunciado. Quiere que este asunto siga perteneciendo a su más estricta privacidad. Nadie le puede exigir que hable porque nunca lo ha hecho, así que su postura es comprensible y respetable.