El mayor enemigo de María Teresa Campos saca a la luz su peor secreto

Ya no hay escapatoria. María Teresa Campos lleva unos meses retirada del foco mediático, pero su familia no ha conseguido que la prensa deje de hablar de ella. El último programa que le ha convertido en protagonista ha sido ‘Fiesta’, el espacio que Emma García presenta los fines de semana en Telecinco.

Habla el mayor enemigo de María Teresa Campos

La presentadora vasca ha entrevistado a Fiorella, sobrina del humorista Edmundo Arrocet. La joven ha sacado a la luz el mayor secreto de María Teresa y lo ha hecho delante de Alejandra Rubio.

Los espectadores de ‘Fiesta’ se han quedado sin palabras al escuchar el testimonio de la joven. Asegura que Edmundo dejó a María Teresa Campos porque era “una persona agresiva y se autolesionaba”. La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, según el testimonio de la sobrina de Edmundo, se alteraba demasiado cuando no conseguía lo que quería.

La situación de María Teresa Campos es delicada

Hace unos años María Teresa Campos era una de las reinas de la pequeña pantalla. La que más audiencia hacia y la que mejor relación tenía con los directores de Telecinco. De un momento a otro perdió su programa y se quedó sin ningún proyecto. Supuestamente estaban buscando un espacio para ella, pero sus responsables se terminaron olvidando del asunto. El último programa que presentó solamente duró un episodio e hizo una audiencia bastante baja. Eso no quiere decir que no tenga talento. Lo único que sucede, según los expertos, es que su tiempo ha pasado.

La vida de María Teresa cambió de repente y todo fue a peor cuando Edmundo Arrocet quiso terminar la relación amorosa que tenían. Lo hizo sin dar explicaciones. Se fue una mañana y no regresó. Ahora su sobrina ha explicado el motivo: el humorista supuestamente no soportaba el mal carácter de la presentadora. “Yo no he venido a hablar mal de la señora Teresa, pero estoy diciendo lo que yo sé, lo que yo he escuchado. Mi tío me lo contó”, asegura Fiorella en ‘Fiesta’. Esta última insiste en que Campos “se autolesionaba” para llamar la atención de Edmundo.

La presentadora está muy bien acompañada

Alejandra Rubio no va a consentir que nadie hable mal de su abuela y mucho menos una persona que venga de parte de Edmundo Arrocet. La colaboradora no entiende que el humorista consienta lo que está pasando. Los secretos de María Teresa han quedado al descubierto y Edmundo se ha quedado de brazos cruzados. Pero la matriarca de las Campos está muy bien acompañada. Sus hijas y sus nietas llamarán a los abogados necesarios si descubren que la situación llega demasiado lejos. “Cuidado con las cosas que dices”, le advierte Alejandra a Fiorella.

El misterioso estado de María Teresa

El estado de salud María Teresa Campos ha desatado una gran revolución. Hace unas semanas se filtró una noticia delicada y sus hijas dieron explicaciones. La presentadora estuvo en un centro médico haciéndose unas pruebas. Afortunadamente todo salió bien, pero su familia estaba convencida de que se tendría que quedar ingresada. En la actualidad se encuentra viviendo en su domicilio de Madrid y los fines de semana, cuando se van sus cuidadoras, se instala con Terelu Campos y Carmen Borrego. No puede estar sola.