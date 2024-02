Mario Picazo lanza su previsión para la llegada de la primavera y advierte: será anticipada

Mario Picazo ha lanzado su previsión ante la llegada de la primavera antes de tiempo, algo que estamos notando desde hace unas semanas. La situación en España parece que no mejora sino todo lo contrario, nos enfrentamos a un cambio que parece permanente ante la ausencia de un invierno.

Las temperaturas por encima de lo que sería habitual son una realidad, estamos ante unas cifras que superan con creces las normales para esta época del año. Mario Picazo ha arrojado algo de luz ante esta situación, pero con algunos matices.

Lanza Mario Picazo su previsión para la llegada de la primavera

La primavera parece que este año se ha adelantado tal y como vemos en la previsión de un Mario Picazo que parece que se está convirtiendo en profeta. Este experto en el estudio del tiempo lleva años advirtiendo de los efectos del cambio climático, unas consecuencias que estamos viendo en primera persona.

Son tiempos complicados, España se enfrenta a un desafío climático tras otro, ante una situación que no es nada buena. La realidad es que el momento presente que estamos viendo puede acabar siendo una antesala de algo más, de un cambio que, en lugar de temporal, puede ser permanente si nos fijamos en lo que tenemos por delante.

Las temperaturas de estos últimos años han ido ascendiendo a un ritmo que nos deja año tras año la superación de todos los récords. Hemos cerrado un 2023 con unas temperaturas altísimas y este 2024 ha empezado de la peor manera posible, después de unos días en los que efímeramente hemos visto la nieve, el ascenso de las temperaturas ha sido enorme.

La última semana de enero se batieron todos los récords habidos y por haber con unas temperaturas que siguen estando altas, pero ya se van normalizando. La preocupante situación a la que nos enfrentamos parece que seguirá durante estos últimos días, empezando un febrero con pequeños matices.

Los expertos en el estudio de El Tiempo están pendientes de lo que les dice este elemento que ha acabado siendo el que marque un antes y un después. Nos enfrentamos a un invierno que parece más bien una primavera, con la mirada puesta a una estación que quizás llegue antes de lo esperado en estos primeros días de febrero.

Será anticipada según la previsión de Mario Picazo

Muchos expertos en el estudio del tiempo advierten de la llegada de una primavera anticipada. La situación con este cambio de mes, llegando a un febrero que parece que se mantendrá en la misma situación que el mes de enero, no traerá demasiadas alegrías, sino más bien todo lo contrario.

Tal y como advierte Mario Picazo en su última previsión: “La previsión del tiempo para esta semana indica que las altas presiones seguirán dominando la situación meteorológica, lo que se traduce en muchas horas de sol, nieblas persistentes en algunas zonas, calima en Canarias y temperaturas en general más suaves de lo normal para esta época del año. Este persistente anticiclón en pleno enero está favoreciendo el paso de frentes y borrascas por latitudes muy altas, que no ‘tocan’ a España. Incluso el aire frío que debería puntualmente llegar al sur de Europa está brillando por su ausencia y no parece que a lo largo de la semana vayamos a ver grandes cambios en este monótono patrón de dinámica atmosférica.”

No habrá lluvia y las temperaturas parece que se mantendrán especialmente altas para esta época del año: “Esta semana las temperaturas van a seguir en general por encima de lo normal para estar en enero. Sin embargo, las anomalías no serán tan acusadas como las que hemos tenido en los últimos días. Los 20ºC se alcanzarán de forma más puntual. Cabe recordar que este mes de enero ya lleva encadenando más de 120 récords de temperatura. En cuanto a las temperaturas nocturnas, se van a mantener sin grandes cambios la próxima semana. Las heladas tan solo se darán débiles en zonas altas, sobre todo en los Pirineos. En el interior peninsular, en general estarán por debajo de los 10ºC.”

La situación se prolongará según los expertos si no hay ningún cambio, que de momento, no se puede apreciar: “La situación de bloqueo anticiclónico se prolonga este mes de febrero que acabamos de estrenar. De momento no parece que frentes o borrascas vayan a ser noticia y tampoco que las temperaturas vayan a cambiar excesivamente durante lo que queda de semana. Este fin de semana de nuevo nos vamos a encontrar en pleno inverno con valores de temperatura que conseguirán alcanzar los 20 grados en varias capitales de provincia.”